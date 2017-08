Graz (ots) - SCANquilt®, einer der führenden Anbieter von Heimtextilien in der Slowakei, ist neuer Cashback Card-Partner der internationalen Shopping Community Lyoness. Im Zuge dieser Kooperation genießen Lyoness Mitglieder attraktive Shoppingvorteile in allen SCANquilt®-Filialen.



Die Liste renommierter Handelsketten, mit denen Lyoness zusammenarbeitet, wird immer länger. Seit Mitte Juli können Lyoness Mitglieder ihre Cashback Card in elf SCANquilt®-Filialen in der ganzen Slowakei nutzen. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit einem so namhaften Partner. Immerhin stehen die Marken SCANquilt® und QUILTEX® für hervorragende Qualität und sind so eine großartige Ergänzung für unser Portfolio", betont ?ubo? Kravárik, Geschäftsführer der slowakischen Lyoness Landesgesellschaft.



Das neue Partnerunternehmen bietet hochwertige Heimtextilien der Marken SCANquilt® und QUILTEX® an. Die Produktpalette reicht dabei von Pölstern, Decken, Matratzen und Bettwäsche über Tischtücher, Geschirrtücher und Ofenhandschuhe bis hin zu Bade- und Handtüchern. Im Zuge der Kooperation genießen Besitzer der Cashback Card in allen elf SCANquilt®-Filialen exklusive Preisvorteile: Bei jedem Einkauf erhalten sie 3% Cashback und 2,5 Shopping Points.



Zwtl.: Über SCANquilt®



Mit seinen speziellen Bettdecken und Kissen war SCANquilt® zum Zeitpunkt seiner Gründung im Jahr 1992 ein absoluter Vorreiter. Die neuen antiallergenen Produkte mit einer Füllung aus Hohlfasern sind leicht, warm und pflegeleicht und begeistern auch heute noch die Kunden. Die Materialien, die für die Produkte der Marken SCANquilt® und QUILTEX® verwendet werden, entsprechen allesamt den strengen ökologischen Standards für Textilien, die innerhalb der EU gelten. Das Unternehmen setzt auf ein nachhaltiges Wachstum, ständige Verbesserung sowie finanzielle Stabilität und engagiert sich für verschiedene soziale und öffentliche Projekte rund um seine Standorte. Mehr auf [www.scanquilt.sk] (http://www.scanquilt.sk).



Zwtl.: Über Lyoness



Die Lyoness Unternehmensgruppe teilt ihre Tätigkeit auf mehrere Geschäftsbereiche auf. Eine Zielgruppe von Lyoness sind Konsumenten, die beim Einkaufen mit der Cashback Card und beim Online Shopping weltweit Geld sparen möchten (Cashback und Shopping Points). Mit den Cashback Solutions werden alle Unternehmen angesprochen, die ein branchen- und länderübergreifendes Kundenbindungsprogramm nutzen möchten. Lyconet richtet sich an selbstständige Unternehmer, die eine eigene Shopping Community aufbauen möchten. Lyoness ist derzeit in 47 Märkten auf allen Kontinenten vertreten. 7 Millionen Mitglieder nutzen bei rund 75.000 Partnerunternehmen weltweit die Lyoness Vorteile. Mehr auf [www.lyoness.com] (http://www.lyoness.com).



