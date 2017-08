München (ots) -



Robin Schulz, der aktuell mit dem Song "OK (feat. James Blunt)" die Charts stürmt, ist ab heute in einer großangelegten Marketingkampagne bei RTL II zu sehen. Er folgt damit auf Künstler wie David Guetta, Enrique Iglesias, Tim Bendzko oder Ellie Goulding.



RTL II startet ab heute eine Musikkooperation mit dem weltweit erfolgreichen Star-DJ und Produzenten Robin Schulz. In Werbetrennern bei RTL II performt er seine Deep-House-Hymne "OK (feat. James Blunt)". Gedreht wurden die Werbetrenner auf der Party-Insel Ibiza. In Anlehnung an die CI des Albums "Uncovered" variieren die Bildmotive nicht nur zwischen verschiedenen Locations, sondern auch zwischen schwarz/weiß und farbig.



Gregor Stöckl, Head of Marketing Domestic, Warner Music: "Die umfassende Kampagne mit RTL II und Robin Schulz ist eine konsequente, punktgenaue Fortführung unserer bisherigen erfolgreichen Zusammenarbeit bei diesem Thema. Wir freuen uns sehr auf die nächsten gemeinsamen Monate und das neue Robin Schulz-Album "Uncovered" mit all seinen Hits und Superhits."



Carlos Zamorano, Direktor Marketing & Kommunikation RTL II: "Robin Schulz zählt schon jetzt zu den international erfolgreichsten deutschen Künstlern. Seine Tracks führen regelmäßig die nationalen und internationalen Charts an. Gleichzeit gilt er als nahbar und authentisch und passt damit optimal zu RTL II und unserer jungen Zielgruppe."



Die Kampagne wurde von der Agentur MeHappy umgesetzt.



Über RTL II:



Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTL II. Der Münchener TV-Sender zeigt mit seinem Programm das Leben in all seinen Facetten. Das macht RTL II zum deutschsprachigen Reality-Sender Nr. 1. Die jungen TV-News setzen Trends, Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps zeigen faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Darüber hinaus unterhält RTL II mit den besten Serien und Spielfilmen. RTL II spricht die Zuschauer auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.



