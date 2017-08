Hamburg (ots) -



Als ängstlich ist Jessica Schwarz nicht bekannt. War doch eine der besten Entscheidungen ihres Lebens "mutig zu sein und Schritte zu gehen, die mich aus einem sicheren Umfeld herausgeführt haben", sagt die Schauspielerin. Trotzdem spricht sie im Interview mit dem Magazin PSYCHOLOGIE bringt dich weiter (Ausgabe 05/17 ab morgen im Handel, www.psychologiebringtdichweiter.de) offen über ihre Ängste. "Spinnen machen mir Angst. Ich habe eine richtige Phobie. Und ich habe Angst vor weiteren Verlusten und vor weiteren Enttäuschungen", erzählt die 40-Jährige. "In letzter Zeit ist da viel zusammengekommen. Der Tod einiger Menschen, die mir sehr viel bedeutet haben. Es gab Absagen für Filme, die ich gern gedreht hätte. Und private Dinge, die sich nicht so eingestellt haben, wie ich mit das gewünscht hatte."



Dass Angst kein guter Ratgeber ist, weiß Schwarz. Ihr Tipp für guten Sex ist daher auch: "Dass man keine Angst davor hat, sich zu outen mit seinen Gedanken und Ideen. Man seinem Gegenüber zu verstehen gibt, was man gern möchte - und wie er das gut machen kann."



Am meisten ringt sie mit einer Eigenschaft: "Dass ich immer will, dass es allen gut geht. Ich merke, dass ich selbst dabei manchmal ein bisschen auf der Strecke bleibe. Dass ich meine Wünsche nicht so gut artikulieren und durchsetzen kann. Früher war das auch schlimmer, inzwischen bin ich da schon etwas egoistischer geworden."



Grundsätzlich findet Jessica Schwarz, dass Frauen zu streng mit ihrem Aussehen umgehen. Ihrem Äußeren gibt sie eine Zwei plus. "Mein Gesicht, meine Augen, meine Lippen mag ich ganz gern. Meine Nase ist nicht ganz perfekt, aber sie gehört einfach zu mir", sagt die ehemalige Moderatorin, die nur mit einem hadert: "Mein Haar etwa bekomme ich nicht mehr so voll hin, wie es mal war, ich muss es immer abschneiden."



PSYCHOLOGIE bringt dich weiter ist ein psychologisches Magazin mit Alltagsbezug und erscheint seit Frühjahr 2016 alle zwei Monate zu einem Copypreis von 6,50 Euro. Mit Interviews, Tests, Hintergrundgeschichten und Reportagen, die dem Leser die aktuellsten Erkenntnisse aus der Psychologie näherbringen und zeigen, wie er diese für sein Leben nutzen kann. Ein Magazin, das mit kreativen Ideen beflügelt, neue psychologische Ansätze ausprobiert, von Menschen erzählt, die Bewegendes erlebt haben - und dabei einfach Spaß macht.



