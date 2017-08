In einer repräsentativen Umfrage gaben fast alle Befragten an, dass sie den Ausbau von Photovoltaik, Windkraft und Co. für wichtig bis außerordentlich wichtig halten. Damit sieht die Agentur für Erneuerbare Energien die kommende Bundesregierung in der Pflicht, die Energiewende entschlossen voranzutreiben.Fast alle Deutschen befürworten den weiteren Ausbau von erneuerbaren Energien. 95 Prozent stuften dies in einer aktuellen Umfrage von Kantar Emnid im Auftrag der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) als "sehr oder außerordentlich wichtig" oder "wichtig" ein. Nur vier Prozent sagten, dass ihnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...