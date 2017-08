Volkswagen will Besitzern alter Dieselautos nach einem Zeitungsbericht beim Neuwagenkauf einen Preisnachlass anbieten. Die so genannte Umweltprämie betrage beim Kauf eines neuen Golf 5000 Euro, berichtete die "Bild"-Zeitung am Dienstag auf ihrer Internetseite. Das gelte für Dieselautos der Schadstoffenklassen Euro 4 und älter.

Den vollständigen Artikel lesen ...