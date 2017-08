Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Frankfurt am Main/Würzburg (pts017/08.08.2017/11:15) - Seit Beginn des Jahres haben wieder zahlreiche Mergers & Acquisitions (M&A) im Umfeld der Medizintechnik Schlagzeilen gemacht. So treiben die Digitalisierung und neue Technologien Medtech-M&As im ersten Halbjahr 2017 voran. Zudem prägen neue, finanzstarke Akteure wie Apple, Google und Co. das M&A-Geschehen. Für weitere Dynamik sorgt der angekündigte Börsengang von "Siemens Healthineers", der mit Spannung erwartet wird. In einem Beitrag stellt das Fachmedium "DeviceMed" die spektakulärsten Unternehmenskäufe und -verkäufe vor und beleuchtet die Hintergründe. Zudem bieten die Experten von "DeviceMed" eine detaillierte Übersicht aller Aktivitäten mit Detailinformationen, beispielsweise zu Terminen, Segmenten oder Kaufpreis. "Drei Themen dominieren derzeit das M&A-Geschehen in der Medizintechnikbranche. An erster Stelle sind die Digitalisierung und die Markteintritte von Apple, Google & Co zu nennen", kommentiert Chefredakteur Peter Reinhardt: "Aber auch die jüngst in Kraft getretene MDR (Medical Device Regulation) beflügelt Kooperationen und Zusammenschlüsse. Gerade kleinere Unternehmen suchen so nach Lösungen, um trotz der gestiegenen regulatorischen Anforderungen und den damit verbundenen Aufwendungen an Zeit und Geld weiter innovativ bleiben zu können." Den gesamten Beitrag zum Zitieren finden Sie hier: http://www.devicemed.de/die-spektakulaersten-deals-medtech-mas-im-ersten-halbjah r-2017-a-629270/ Die Übersicht der Medizintechnik-M&A des ersten Halbjahres 2017 zum Download finden Sie hier: https://files.vogel.de/vogelonline/vogelonline/files/9471.pdf Praxiswissen für Profis in der Medtech-Branche DeviceMed ist das führende deutschsprachige Fachmedium für Hersteller medizintechnischer Produkte und deren Zulieferer mit klarem Fokus auf die industrielle Praxis und die speziellen regulatorischen Anforderungen der Branche. Die Online-Plattform http://devicemed.de , Newsletter, Veranstaltungen und die Moderation der XING-Gruppe "Medizintechnik" mit rund 25.000 Mitgliedern ergänzen das crossmediale Informationsangebot der Community-Plattform. Das Stammhaus Vogel Business Media http://www.vogel.de ist Deutschland großes Fachmedienhaus mit 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportalen, 100+ Business-Events sowie zahlreichen mobilen Angeboten und internationalen Aktivitäten. Hauptsitz ist Würzburg. Das Unternehmen feierte 2016 seinen 125. Geburtstag. (Ende) Aussender: Vogel Business Media GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Gunther Schunk Tel.: +49(0)931/418-2590 E-Mail: gunther.schunk@vogel.de Website: www.devicemed.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170808017

