Firmenchefs in der EU sind optimistisch hinsichtlich der wirtschaftlichen Bedingungen; Europäische Führungskräfte aus Nicht-EU-Ländern stimmen zu

LONDON - 8. August 2017 - YPO (http://www.ypo.org/), die weltweit wichtigste Organisation für leitende Führungskräfte, gab heute bekannt, dass die Zuversicht unter den Firmenchefs in der Europäischen Union im zweiten Quartal 2017 (Q2 2017) anstieg.

Der YPO Global Pulse (http://www.ypo.org/globalpulse/) Confidence Index für die EU sprang um 2,1 auf 63,0 Punkte, den höchsten Wert in der achtjährigen Geschichte der Befragung.

Mehrere große Volkswirtschaften in der EU verzeichneten deutliche Zunahmen beim Zuversichtswert, während die Aussichten in anderen Märkten stabil blieben.

Frankreich zeigte einen erheblichen Anstieg bei der Zuversicht und sprang um 10,2 auf 64,7 Punkte, das höchste Niveau seit Juli 2011, was wahrscheinlich auf den Sieg von Präsident Macron bei den Parlamentswahlen und die verbesserten BIP-Zahlen zurückzuführen ist. Durch diese Zunahme wurde der im ersten Quartal des Jahres verzeichnete Rückgang um 8,1 Punkte, bedingt durch die Unsicherheit der französischen Führungskräfte über den Ausgang der Parlamentswahlen, wieder gutgemacht.

Auch Belgien meldete bessere Aussichten und stieg um 8,0 auf 69,8 Punkte, den bisher höchsten Wert in der Geschichte dieser Umfrage. Griechenland kletterte um 7,0 auf 53,2 Punkte und ist damit wieder zurück im optimistischen Bereich (über 50 Punkte). Damit wurde ein großer Teil des Rückgangs um 11,9 Punkte, der im ersten Quartal des Jahres (Q1 2017) gemeldet wurde, wieder ausgeglichen. Auch in Portugal, Dänemark und Malta gab es bedeutende Zunahmen bei den Aussichten.

Andere Länder blieben nahezu unverändert. Deutschland liegt nach wie vor bei 62,7 Punkten und konnte das damit das höchste Zuversichtsniveau seit Januar 2011 behaupten. Es herrscht die positive Stimmung vor, dass die geschäftlichen Bedingungen durch die anstehenden Wahlen nicht erheblich beeinträchtigt werden.

Spanien ist leicht von 69,6 auf 69,4 Punkte abgerutscht und blieb damit im sehr zuversichtlichen Bereich. Auch Italien blieb stabil und liegt nach einem Rückgang um 0,4 bei 59,4 Punkten.

Das Vereinigte Königreich meldete einen Anstieg um 0,8 auf 61,8 Punkte, den höchsten Wert seit April 2016. Dies lässt vermuten, dass sich die britischen Führungskräfte von der politischen Ungewissheit aufgrund der Parlamentswahlen im Mai und vom Beginn der formalen Brexit-Verhandlungen nicht beeindrucken ließen.

"Nach mehreren Jahren der politischen und wirtschaftlichen Ungewissheit befindet sich die EU seit sechs Monaten in relativ ruhigem Fahrwasser. Die Aussicht auf eine Siegeswelle der Populisten bei Wahlen in Frankreich, Deutschland, Österreich und den Niederlanden ist zunächst verschwunden, außerdem entwickeln sich die meisten Volkswirtschaften gut", sagte YPO (http://www.ypo.org/)-Mitglied Thierry Deau, CEO von Meridiam Infrastructure. "Die Führungskräfte in Europa bemühen sich, Chancen zu nutzen und Wachstumspläne zu beschleunigen, während das Geschäft gut läuft. Sie sollten aber hinsichtlich einiger Schlüsselfaktoren wachsam bleiben, die die wirtschaftlichen Bedingungen beeinträchtigen könnten. Dazu zählen die Brexit-Verhandlungen und die Performance der US-Wirtschaft.

In den europäischen Ländern, die nicht zur EU gehören, stieg die Zuversicht um 8,5 auf 60,3 Punkte, größtenteils getragen vom vollständigen Umschwung der Stimmung in der Schweiz, wo die Zuversicht um 16,1 auf jetzt 61,9 Punkte nach oben schnellte.

Wichtige Erkenntnisse in der EU

Geschäftsführer sind optimistisch im Hinblick auf Wachstumsprognosen

Firmenchefs sehen die Perspektiven für ihre eigenen Organisationen in den nächsten 12 Monaten optimistisch und meldeten bessere Aussichten in allen drei Schlüsselindikatoren der Umfrage, nämlich Vertrieb, Beschäftigung und Anlageinvestitionen.

Über zwei Drittel (69 %) der Unternehmensleiter in der EU erwarten für das nächste Jahr steigende Umsätze, gegenüber nur 3 %, die von einem Umsatzrückgang ausgehen. Ein Drittel (33 %) erwartet eine Steigerung der Mitarbeiterzahlen, jedoch nur 3 % rechnen mit einem Rückgang. Und fast die Hälfte (44 %) der Führungskräfte erwartet steigende Anlageinvestitionen in den kommenden 12 Monaten, während nur 6 % von einem Rückgang der Investitionen ausgehen.

Prognose für die nächsten 6 Monate gedämpft

Trotz der Meldung höherer Zuversichtsniveaus für ihre eigenen Organisationen ließen die Unternehmensleiter etwas Vorsicht anklingen, wenn sie nach ihrer Meinung zu den wirtschaftliche Bedingungen in den nächsten sechs Monaten gefragt wurden. 46 % erwarten eine Verbesserung des wirtschaftlichen Klimas, 41 % gehen von einem gleichbleibenden Niveau aus und 13 % sagen eine Verschlechterung voraus. Dies ist ein leicht schlechterer Ausblick als im 1. Quartal 2017, wo 49 % eine Verbesserung des wirtschaftlichen Umfelds, 42 % ein konstantes Niveau und nur 9 % eine Verschlechterung erwarteten.

Globale Betrachtung

Weltweit gesehen rutschte der YPO Global Pulse Confidence Index im 2. Quartal 2017 um 0,5 auf 62,0 Punkte ab, wobei die Führungskräfte in Asien und Australien mit einem Anstieg um 3,6 auf 67,0 Punkte die optimistischsten waren. In Asien fiel die Zuversicht um 1,8 auf 61,5 Punkte, wodurch die Zunahmen des 1. Quartals 2017 wieder aufgezehrt wurden. In den USA blieb die Zuversicht trotz eines leichten Rückgangs um 1,6 auf 63,3 Punkte fest im positiven Bereich, in Kanada stieg sie um 0,8 auf 62,9 Punkte.

In Lateinamerika stieg der Zuversichtsindex um 2,1 auf 59,2 Punkte, seinen höchsten Stand seit Januar 2014. In Afrika zog der Wert um 1,9 auf 56,3 Punkte an, doch auch wenn dies der höchste Stand seit zwei Jahren ist, behält diese Region weiterhin den vorletzten Platz in Bezug auf die Zuversicht.

Im Nahen Osten und in Nordafrika (MENA) sank das Zuversichtsniveau um 4,5 auf 50,7 Punkte, den niedrigsten Wert für diese Region, die damit weltweit die geringste Zuversicht aufweist.

YPO Global Pulse Confidence Index

Die vierteljährliche elektronische Umfrage, die in den ersten beiden Juliwochen des Jahres 2017 durchgeführt wurde, holte die Meinung von 1.161 Geschäftsführern aus aller Welt ein, darunter 148 aus der EU und 34 aus europäischen Nicht-EU-Ländern. Weitere Angaben zur Befragungsmethodik und den weltweiten Ergebnissen finden Sie unter www.ypo.org/globalpulse (http://bit.ly/1SyVvYW).

