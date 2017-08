Liebe Leser,

SMA Solar verkündete eine "quiet period", diese soll vom 24. Juli bis zum 9. August gehen. Der Hintergrund: Am 10. August will SMA Solar laut Plan die Halbjahreszahlen veröffentlichen. Im Vorfeld soll es nur eingeschränkte Kommunikation mit dem Kapitalmarkt geben. Oder doch nicht? Denn mitten in der "quiet period" (= ruhiger Zeitraum) meldete sich SMA Solar dann doch zu Wort: Denn der Vorstand hat die Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Und ... (Peter Niedermeyer)

