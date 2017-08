Internationale Recruiting-Expertin, Chief Executive Coach und Repräsentantin des britischen Königshauses leitet mehrtägige Veranstaltung am MCI



Innsbruck (ots) - Im Fokus: Leaderhip und Change im Nonprofit-, Sozial- & Gesundheitswesen



Über hohen Besuch freut man sich am MCI: Helen Nellis, international renommierte Führungskraft, Personalberaterin und Vorstandscoach im Nonprofit- und Gesundheitssektor, leitete vor kurzem ein mehrtägiges Symposiums an der Unternehmerischen Hochschule®. Als erste Frau nach mehr als 500 Jahren wurde sie im Jahr 2012 von der Queen zum "Lord Lieutenant of Bedfordshire" ernannt und repräsentiert das britische Königshaus in ihrer Grafschaft. Die Queen würdigt damit eine außerordentliche internationale Karriere, umfassende Expertise und leidenschaftlichen Einsatz im britischen und im internationalen Gesundheits- und Bildungswesen ebenso wie ein 35jähriges, privat finanziertes Engagement in Ghana.



Das dreitägige Sommersymposium stand unter dem Motto "Leadership im Nonprofit-, Sozial- und Gesundheitswesen". In ihrem Eröffnungsreferat betonte Helen Nellis, dass Leadership, also das Führen von Menschen, ohne Bereitschaft zum beständigen Wandel ("Change") nicht denkbar sei. Change bedeute, zu neuen Zielen aufzubrechen und beinhalte sowohl Neugier als auch Ängste. Ihren Zuhörern gab sie mit auf den Weg, dass es zu den wichtigsten Tugenden von Führungskräften gehöre, durch genaues Zuhören sowie das Wahrnehmen nonverbaler Signale von den Mitarbeitern zu lernen: "Menschen widersetzen sich nicht der Veränderung an sich, sie wehren sich dagegen, selbst verändert zu werden."



"Helen Nellis umfassendes Führungsverständnis in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, aber auch ihr professioneller und herzlicher Zugang zu den Studierenden haben uns alle sehr beeindruckt," betont Departmentleiter Prof. Siegfried Walch, der gemeinsam mit seinem Team für die Organisation des Symposiums verantwortlich zeichnet. MCI-Rektor Andreas Altmann ergänzt: "Der Erfolg der Unternehmerischen Hochschule® beruht nicht zuletzt auf Kompetenz, Engagement und Leidenschaft so wunderbarer Gastprofessoren wie Helen Nellis."



