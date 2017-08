Die Quartalsbilanz von Apple, vergangene Woche präsentiert, war gut. Aber sie war alles andere als eine Offenbarung. Dass die Aktie (ISIN: US0378331005) dennoch so markant positiv reagierte, lag auch daran, dass die Bären durch den bereits direkt mit der Präsentation der Ergebnisse entstandenen, nachbörslichen Kurssprung aus ihren Short-Positionen gedrückt wurden. Das Eindecken leer verkaufter Aktien intensivierte den Anstieg also. Und machte die Sache ein wenig gefährlich. Denn was, wenn daraufhin Gewinnmitnahmen einsetzen würden?

Die dann eben auch kamen. Gleich der erste Tag nach den Zahlen brachte zwar einen neuen Verlaufsrekord, aber auch Abgaben. Schon da musste der vormalige Verlaufsrekord aus dem Mai bei 156,65 US-Dollar verteidigt werden. Am zweiten Tag gingen ...

