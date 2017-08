Im ersten Halbjahr hat sich das Geschäft des Photovoltaik-Unternehmens positiv entwickelt. Die Finanzierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen zeigen Wirkung.Die Photon Energy NV hat eines seiner besten Quartale und ein solides erstes Halbjahr hinter sich. So sei mit 8,031 Millionen Euro ein Rekordumsatz in den ersten sechs Monaten des Jahres erzielt worden, teilte das Photovoltaik-Unternehmen am Dienstag auf Basis der vorläufigen Zahlen mit. Dies sei ein Plus von 23,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auch das EBITDA sei um 20,5 Prozent auf 4,193 Millionen Euro verbessert worden. Das EBIT ...

