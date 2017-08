Wiesbaden / Kissing (ots) - Die WEKA Firmengruppe (Kissing) hat rückwirkend zum 01. 01. 2017 alle Anteile an der Forum-Gruppe (Wiesbaden) übernommen. Die Forum-Gruppe besteht aus vier Weiterbildungsunternehmen, der ZWB - Forum für Führungskräfte GmbH, der FFB - Forum für Betriebsräte GmbH, der ASI - Akademie für Arbeitssicherheit GmbH sowie der Exxcellence Management Forum GmbH. 2016 hatte die WEKA 75% der Anteile erworben. In den vergangenen 18 Monaten hat Christian Glindemann zusammen mit seinem neuen Mit-Geschäftsführer Michael Walz die Forum-Gruppe erfolgreich in den Unternehmensverband der WEKA Firmengruppe integriert und zieht sich nun aus seiner Gesellschafterrolle und zum 30. 09. 2017 auch aus der Geschäftsführung zurück. Die operative Leitung der Firmen liegt zukünftig allein bei Michael Walz, der an Werner Pehland berichtet.



"Herr Walz wird die Forum-Gruppe am Standort Wiesbaden mit seinen Mitarbeitern weiter entwickeln und die bestehenden Angebote ausbauen. Gleichzeitig wird er auch die Zusammenarbeit mit der WEKA Firmengruppe vorantreiben und Ressourcen und Synergien nutzen. Mit der Forum-Gruppe haben wir einen wichtigen und gut aufgestellten Baustein in unserem Verbund von Weiterbildungsunternehmen.", sagt Werner Pehland, der für die strategische Leitung aller deutschsprachigen Weiterbildungs-Aktivitäten der WEKA Firmengruppe verantwortlich ist.



Neben Forum verfügt die WEKA Firmengruppe im deutschsprachigen Bereich über acht weitere Geschäftsbereiche im Weiterbildungs-Sektor: die WEKA Akademie (Kissing), die Spitta Akademie (Balingen), dentkom (Berlin), TQM (Heilbronn), in der Schweiz das ZfU (Thalwil), die Lernwerkstatt Olten (Olten) und die WEKA Business Media (Zürich), sowie speziell im E-Learning-Bereich die webculture (Mannheim). Daneben gehört mit Comundi (Paris) eines der größten französischen Trainings- und Weiterbildungsunternehmen zur WEKA Firmengruppe.



