Kronberg im Taunus - Die wirtschaftliche Stimmung in Deutschland ist gut, so Christian von Engelbrechten, Fondsmanager des Fidelity Germany Fund (ISIN LU0048580004/ WKN 973283, A EUR DIS; ISIN LU0261948227/ WKN A0LF01, A EUR ACC) bei Fidelity International."So notierte beispielsweise der ifo-Geschäftsklimaindex im Juli auf einem Höchststand. Doch Anleger sollten sich nicht täuschen lassen. Einige Unternehmen könnten Rückschläge erleiden. Schon die laufende Berichtssaison zeigt beispielsweise bei vielen Chemie-, Industrie- und Bankenwerten, dass die Erwartungen zu hoch sind und die Kurse dieser Unternehmen zu weit gelaufen sind. Ein weiterer Belastungsfaktor bleibt die Autoindustrie, die sowohl zyklisch als auch strukturell und aufgrund der Wechselkurse unter Druck steht", so Christian von Engelbrechten weiter.

