Die Uniper AG (ISIN: DE000UNSE018) legt die Zahlen für das zweite Quartal 2017 vor und kann seine Aktionäre voll überzeugen. Der Vorschlag die Dividende zu erhöhen kommt bei den Aktionären und an der Börse ebenfalls gut an, so dass die Uniper Papiere und die des Mutterkonzerns E.on (ISIN DE000ENAG999) jeweils zulegen. E.on selbst veröffentlicht seine Zahlen morgen.

So passt Uniper nach dem ersten Halbjahr 2017 die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr an: Die neue Bandbreite für das bereinigte EBIT liegt zwischen 1,0 und 1,2 Mrd. Euro (bisher: 0,9 - 1,2 Mrd. Euro). Das operative Geschäft von Uniper ...

