Moneycab: Herr Kubli, mit einer neuen Lösung zur Liquiditätsplanung ("Liquidity Cockpit") wollen Sie KMU und Kleingewerben das Thema Digitalisierung nutzbar machen? Ab wann kann die neue Lösung genutzt werden und was braucht es dazu?

Andreas Kubli: Die Lösung ist aktuell im Beta-Test und kann ab sofort von all unseren KMU-Kunden genutzt werden. Sie brauchen dazu E-Banking und die Business-Software von bexio.

Wie sieht es mit den Kosten für die Nutzer aus?

Das Liquidity Cockpit stellen wir unseren E-Banking-Nutzern kostenlos zur Verfügung. Wer UBS-Kunde ist, kann sein Konto mit bexio verknüpfen und profitiert automatisch von den neuen Funktion. So wird diese einmalige Kombination für KMU noch attraktiver.

Sie arbeiten für die neue Lösung mit dem Business-Software Anbieter bexio zusammen. Wie hat die Arbeitsteilung ausgesehen, wer steuert was bei zur Lösung?

bexio stellt eine Schnittstelle (API) zur Verfügung, über welche UBS mit dem Einverständnis des Kunden die relevanten Daten wie insbesondere Debitoren- und Kreditorenpositionen aus der Buchhaltung beziehen kann. Darauf basierend hat UBS die Berechnungs- und Analyselogik ins E-Banking eingebaut.

Grundlage für eine möglichst präzise Liquiditätsplanung ist eine umfassende Datenhistorie. Wo soll die herkommen im Falle eines kleinen Gewerbeunternehmens?

Das Tool hat Zugriff auf Daten vom UBS e-banking und der Business-Software von bexio. Letztlich ist Liquiditätsplanung aber eine vorausschauende Disziplin. Deshalb berücksichtigt das Tool neben den aktuellen Kontoständen vor allem offene Kundenrechnungen oder ausstehende Lieferantenrechnungen automatisch. Zusätzlich kann der Unternehmer Plandaten wie Investitionen in neue Maschinen oder Aufstockung von Lagerbeständen erfassen und so die Liquidität über Monate vorausplanen.

Wie komfortabel ist für die Benutzer die neue Lösung, beziehungsweise wie einfach sind die Übergänge an den Schnittstellen (Single Sign On, automatische Datenübernahme von Bankendaten in bexio und umgekehrt…)?

Mit dem Einverständnis des Kunden kann bexio die Bankdaten von UBS täglich automatisch übernehmen. Mit der neuen Lösung bieten wir den gleichen Komfort für die Übertragung von Buchhaltungsdaten in die andere Richtung. So sieht der Kunde automatisch tagesaktuelle Daten, wenn er sich ins E-Banking einloggt. Für einen kurzen Überblick auf die Liquiditätssituation ...

