Umgeknickt beim Stadtspaziergang? Die regionale Küche nicht vertragen? Auf Reisen krank zu werden, ist gleich doppelt ärgerlich: Denn wer sich im Ausland in medizinische Behandlung begeben muss, verliert nicht nur wertvolle Ferienzeit, sondern muss in manchen Fällen auch selbst die Kosten tragen. Viele Urlauber setzen deshalb auf eine Reisekrankenversicherung. Laut einer aktuellen forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt entscheidet sich jeder zweite Deutsche (50 Prozent) vor Reisebeginn für die zusätzliche Absicherung.(1) Sebastian Dietze, Versicherungsexperte bei CosmosDirekt erklärt, warum diese Vorsorge empfehlenswert ist: "Wer gesetzlich krankenversichert ist, kann mit der Europäischen Krankenversicherungskarte EU-weit medizinische Leistungen in Anspruch nehmen. Welche Behandlungen damit abgedeckt sind, ist jedoch von Land zu Land unterschiedlich." Sebastian Dietze empfiehlt: "Um sicherzugehen, dass auch im Ausland alle Leistungen bezahlt werden, sollten Urlauber eine Reisekrankenversicherung abschließen - selbst bei Reisen ins EU-Ausland. Sie kommt im Ernstfall auch für den Rücktransport auf."



(1) Repräsentative Umfrage "Sommer 2017" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im Juni 2017 wurden in Deutschland 1.554 Bundesbürger ab 18 Jahren befragt.



