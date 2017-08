Hamburg (ots) -



Fahren ohne Führerschein, und das ganz legal: Mit den aktuell bei Tchibo erhältlichen Markensportbooten wird es möglich - so lange man seinen Motor auf 15-PS-Leistung beschränkt und damit auf dem Wasser bleibt. In Kooperation mit dem renommierten Anbieter Gründl-Bootsimport bei Hamburg hat Tchibo ab dem 8. August bis zum 19. September erstmals drei ganz besondere Markensportboote mit entsprechenden Rundum-sorglos-Paketen im Angebot, und das zu attraktiven Preisen. Für jede Kapitänsmützengröße ist etwas dabei.



Tender Zodiac 310 ALU



Den Auftakt macht der Tender Zodiac 310 ALU, ein wendiges, offenes und flexibel zu handhabendes Schlauchboot, das nach dem Freizeitspaß zusammengefaltet einfach im Kofferraum verstaut werden kann. Erhältlich ist der Flitzer mit Yamaha-Außenbordern mit 6 PS oder 9,9 PS - zum unschlagbaren Preis ab 2.799 Euro.



Jeanneau Cap Camarat 4.7 CC



Eine Schippe drauf legt die Jeanneau Cap Camarat 4.7 CC: Motorisiert mit wahlweise 15-PS- oder 50-PS-Yamaha-Außenborder. Ein geräumiges Vordercockpit, Sitzplätze, die sich zur Liegefläche erweitern lassen und ihr schnittiger Rumpf machen die Cap Camarat 4.7 CC zum dynamischen Sportler mit hoher Aufenthaltsqualität an Bord. Besonders gut eignet es sich auch für den aktiven Angler. Und das Beste dabei: Tchibo Kunden erhalten die Cap Camarat 4.7 CC im Komplettpaket mitsamt nagelneuem Heku-Bootstrailer. Für wasserdichte 19.900 Euro (15 PS) oder 23.900 Euro (50 PS).



Jeanneau Cap Camarat 6.5 WA



Wer es noch luxuriöser mag, wählt die Jeanneau Cap Camarat 6.5 WA: Speed, Komfort und Charakter auf der gesamten Kiellinie. Mit kraftvollen 150-Yamaha-PS, gemütlicher Kabine für zwei Personen, einer riesigen Sonnenliege und eleganter Zweifarb-Lackierung ist die Cap Camarat 6.5 WA für alles zu haben, ob nun Wasserski, schnelles Cruisen, Sportangeln oder Tauchen. Und auch hier gilt exklusiv für Tchibo Kunden: der neue Heku-Bootstrailer, der den teuren Liegeplatz erspart, ist im Gesamtpreis von 51.900 Euro inbegriffen.



Alle von Tchibo im Rahmen der Sonderaktion angebotenen Sportboote kommen als jeweiliges Rundum-sorglos-Paket. Von der deutlichen Ersparnis beim Kauf über die fachmännische Übergabe und Einführung durch Gründl bis hin zum inkludierten Heku-Bootstrailer (B 2.500), der einen teuren Liegeplatz überflüssig macht, bleiben kaum Wünsche offen. Der Tender Zodiac 310 ALU verschwindet sogar einfach nur zusammengefaltet im Kofferraum - und danach in der Garage, im Keller oder im Abstellraum.



Exklusive Sonderausstattung für Tchibo Kunden:



- Heku-Bootstrailer B 2500 Tandem gebremst inklusive Seitenstützrollen, Stoßdämpfern und 100 km/h Zulassung (Cap Camarat 6.5 WA) - Motor Yamaha F150DETL EFI 150 PS (Cap Camarat 6.5 WA) - Heku-Bootstrailer B 1302 Einachser gebremst inklusive Seitenstützrollen (Cap Camarat 4.7 CC) - Motor Yamaha F15CEPL 15 PS oder Yamaha F50HETL EFI 50 PS (Cap Camarat 4.7 CC)



Exklusive Vorteile für Tchibo Kunden (gültig für Cap Camarat 4.7 CC und 6.5 WA):



- Motorenmontage mit Motoröl und Batterie - Übergabe inklusive Probelauf und Einweisung - Überführung und Übergabe der Papiere frei Bönningstedt bei Hamburg



Volle Kraft voraus - so einfach geht es zum Angebot:



- Detaillierte Informationen abrufen unter www.tchibo.de/sportboote. - Über das Kontaktformular eine unverbindliche Anfrage direkt an unseren Kooperationspartner Gründl-Bootsimport stellen. - Die Experten des Fachbetriebs setzen sich umgehend mit den Interessenten in Verbindung.



Markensportboote von Tchibo in Kooperation mit Gründl-Bootsimport: Ein guter Fang.



Über Tchibo:



Tchibo steht für ein einzigartiges Geschäftsmodell. In acht Ländern betreibt Tchibo mehr als 1.000 Filialen, rund 22.300 Depots im Einzelhandel sowie nationale Online-Shops. Über dieses Multichannel-Vertriebssystem bietet das Unternehmen neben Kaffee und dem Einzelportionssystem Cafissimo die wöchentlich wechselnden Non-Food-Sortimente und Dienstleistungen, wie Reisen oder Mobilfunk, an. Tchibo erzielte 2015 mit international rund 12.200 Mitarbeitern 3,4 Milliarden Euro Umsatz. Tchibo ist Röstkaffee-Marktführer in Deutschland, Österreich, Polen und Tschechien und gehört zu den führenden E-Commerce-Firmen in Europa.



Für seine nachhaltige Geschäftspolitik wurde das 1949 in Hamburg gegründete Familienunternehmen mehrfach ausgezeichnet: 2012 mit dem Preis für Unternehmensethik und dem Umweltpreis Logistik sowie 2013 mit den CSR-Preisen der Bundesregierung und der EU. 2016 wurde Tchibo als nachhaltigstes Großunternehmen Deutschlands ausgezeichnet.



