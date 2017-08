Die Rekordserie an der Wall Street könnte am Dienstag ein vorläufiges Ende finden. Enttäuschende Handelsbilanzdaten aus China und Deutschland wecken laut Händlern Zweifel an der Lage der Weltwirtschaft. Das dämpfe die Stimmung und könnte die Anleger an den US-Börsen dazu animieren, nach der Rekordjagd der vergangenen Tage Gewinne mitzunehmen. Der S&P-Future tendiert vorbörslich knapp behauptet und lehnt sich damit an die Entwicklung der Börsen in Europa an.

Wichtige US-Konjunkturdaten stehen am Dienstag nicht zur Veröffentlichung an und Quartalszahlen kommen eher aus der zweiten Reihe der US-Unternehmen. Unter anderem hat der Autovermieter Avis Budget am Montag nach Börsenschluss enttäuschende Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht und dabei seinen Ausblick gesenkt. Das drückt die Aktie im vorbörslichen Handel auf nasdaq.com um fast 9 Prozent.

Der Krankenversicherer Tenet Healthcare hat ebenfalls nach einem schwachen Quartal die Prognose gesenkt. Die Aktie wird vorbörslich noch nicht gehandelt, verlor aber am Montag im nachbörslichen Geschäft 10,7 Prozent. Daher dürften am Dienstag Verluste in ähnlicher Größenordnung zu erwarten sein.

Nach Börsenschluss am Dienstag wird mit Walt Disney wieder ein Schwergewicht über den Verlauf des dritten Geschäftsquartals berichten.

