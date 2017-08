Luxemburg (ots) -



- Die beliebte FreeTime-App ist ab sofort im Google Play Store verfügbar -Kinder können erstmals ihre liebsten Bücher, YouTube-Videos und Webseiten mit FreeTime auf einem Smartphone genießen - - FreeTime Unlimited kombiniert erstklassige Kontrollmechanismen für Eltern mit Zugang zu tausenden altersgerechten Titeln von Marken wie Disney, Nickelodeon, Warner Bros., Cartoon Network und Amazon Originals



Ab sofort können Kinder das beliebte Angebot Amazon FreeTime Unlimited mit allen Büchern, Videos, YouTube-Clips und Webseiten auch auf Smartphones und Tablets unter dem Android-Betriebssystem nutzen. Die kostenlose FreeTime-App bietet gleiche Kontrollfunktionen wie FreeTime auf Fire Tablets, beispielsweise der Fire 7 Kids Edition und der Fire HD 8 Kids Edition. Dazu gehört beispielsweise der Zugriff auf tausende YouTube-Clips und Webseiten, die speziell vom FreeTime-Team ausgewählt wurden. Wer noch mehr Inhalte möchte, erhält mit Amazon FreeTime Unlimited ab 2,99 Euro pro Monat Zugriff auf tausende altersgerechte Bücher und Videos. Die FreeTime-App lässt sich ab sofort unter http://bit.ly/2otF8GD herunterladen.



"Rund 10 Millionen Kinder genießen heute schon Amazon FreeTime auf Fire Tablets oder Kindle e-readern. Jetzt können wir dieses preisgekrönte Erlebnis noch mehr Familien anbieten", sagt Kurt Beidler, Director Kids & Family bei Amazon." Unabhängig davon, ob ein Kind das Android-Smartphone seiner Mutter benutzen darf oder es sein erstes eigenes Android-Tablet in der Hand hält: Mit Amazon FreeTime Unlimited haben Kinder einen einfachen und unbegrenzten Zugang zu einer großen Auswahl an Inhalten, die sie lieben - auf einer Vielzahl an Smartphones und Tablets. Gleichzeitig müssen sich Eltern keine Sorgen machen, was Kinder konsumieren."



Amazon FreeTime gibt Kindern den Zugang zu beliebten Inhalten und Eltern die Sicherheit, dass Inhalte altersgerecht sind. Darüber hinaus lassen sich Bücher, Videos, Apps und Spiele manuell zur App hinzufügen. Kinder haben die Auswahl aus tausenden altersgerechten YouTube-Clips und Webseiten, die das FreeTime-Team kuratiert hat. Mit innovativen Funktionen, wie etwa dem Setzen von Lernzielen, können Eltern die Nutzungsdauer separat für jede Kategorie begrenzen. Sie verbirgt sämtliche unterhaltsamen Inhalte, bis das Kind die Lernziele erfüllt hat. "Schlafenszeit" wiederum schaltet FreeTime nachts aus und erlaubt eine Aktivierung erst wieder am nächsten Tag zu der von den Eltern eingestellten Uhrzeit. Dabei haben Eltern die Möglichkeit, unterschiedliche Einstellungen für Werktage und Wochenenden vorzunehmen.



Mit FreeTime Unlimited lässt sich die Auswahl der Inhalte sogar noch erweitern. Die All-in-One-Mitgliedschaft bietet Kindern mehr als tausende altersgerechte Bücher und Videos von beliebten Marken wie Disney, Nickelodeon, Warner Bros., Cartoon Network und Amazon Originals. Die Mitgliedschaft startet bei nur 2,99 Euro monatlich.



FreeTime Unlimited beinhaltet unbegrenzten Zugang zu beliebten Büchern und Videos für Kinder jeden Alters.



Dazu gehören:



- Bücher: Lauras Stern, Die Glücksbäckerei, Die Schule der magischen Tiere, Mein Erstes Instrument (Sesamstraße Serie), Die drei ???, Max und Moritz, Die Wilden Fußballkerle, LESEMAUS: Max und der Wackelzahn, Star Wars: The Clone Wars, Gregs Tagebuch, Harry Potter, Pixi - Hänsel und Gretel, Große Schwester Dora, Die drei !!! oder Kater Mikesch: Geschichten vom Kater



- Videos: Bibi & Tina, Die Sendung mit der Maus, My little Pony, Die Schlümpfe, Paw Patrol, Unser Sandmännchen, Feuerwehrmann Sam, Teletubbies, Meine Freundin Conni, Tom & Jerry, LEGO Ninjago, Prinzessin Lillifee, Augsburger Puppenkiste, Scooby-Doo oder Die Pinguine aus Madagascar



Ferner hat Amazon mit dem Eltern Dashboard und Gesprächsideen kürzlich neue Funktionen für Amazon FreeTime vorgestellt. Das Eltern Dashboard erlaubt es Erziehungsberechtigten, besser auf die digitalen Erlebnisse ihrer Kinder einzugehen. Dazu bietet die Funktion kurze Zusammenfassungen der genutzten FreeTime-Inhalte sowie Beispielfragen oder Vorschläge für gemeinsame Aktivitäten, die auf dem Buch, Video, der Lern-App oder einem Spiel basieren. Die Gesprächsideen sind Teil des Eltern Dashboard. Die für eine mobile Nutzung optimierte Webseite umfasst zudem tägliche Aktivitätsberichte, mit denen Eltern ein Auge auf die von ihren Kindern konsumierten Inhalte werfen können. So lässt sich besser einschätzen, ob die Nutzungsdauer eingeschränkt oder welche Lernziele gesetzt werden sollten. Weitere Details gibt es unter eltern.amazon.de.



Die Amazon FreeTime-App und Amazon FreeTime sind ab sofort für Android-Endgeräte verfügbar. Weiterhin erhältlich sind sie zudem auf Fire Tablets und Kindle e-readern. Amazon FreeTime Unlimited gibt es ab 2,99 Euro pro Monat und ist zudem als einjährige Mitgliedschaft beim Kauf eines Fire 7 Kids Edition oder Fire HD 8 Kids Edition Tablets enthalten. Wer bereits die Vorzüge von FreeTime Unlimited genießt, kann seinen bestehenden Account ohne zusätzliche Kosten auf Android-Endgeräten nutzen. Zusätzliche Infos gibt es hier: www.amazon.de/freetime.



OTS: Amazon.de newsroom: http://www.presseportal.de/nr/8337 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_8337.rss2



Pressekontakt: Amazon Deutschland Services GmbH Public Relations Marcel-Breuer-Str. 12 80807 München Telefon: 089 35803-530 Telefax: 089 35803-481 E-Mail: presseanfragen@amazon.de