Baden-Baden (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Mit einem Auktionserlös von 4.900 Euro wurde am Montagabend die Versteigerung des Grünen Tour de France-Trikots von Marcel Kittel beendet. Noch am Morgen hatte damit keiner gerechnet: Um 14 Uhr lag das aktuelle Gebot unter www.unitedcharity.de bei 1.100 Euro, dann kamen aber einige weitere Bieter ins Spiel, die den Erlös in die Höhe trieben. Über den Auktionsgewinn freute sich am Ende eine Bieterin aus Hagen.



Seit dem 20. Juli hatten Bieter auf Europas größtem Charity-Auktionsportal Zeit, sich das signierte Stück Radgeschichte zu sichern. Mit der erfolgreichen Auktion nimmt der traurige Abschied Marcel Kittels aus der Tour de France ein glückliches Ende: Der Radprofi unterstützt mit dem Erlös die Deutsche PSP-Gesellschaft e.V., für die er schon in der Vergangenheit Spenden sammelte. Rennradfans können sich übrigens bei United Charity über ein weiteres Radsporthighlight freuen: Momentan wird ein signiertes und gerahmtes BORA-hansgrohe-Trikot von Peter Sagan zugunsten von Star Care e.V. versteigert: https://www.unitedcharity.de/Auktionen/Trikot-Peter-Sagan



United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 6,8 Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.



OTS: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/78160 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_78160.rss2



Pressekontakt: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH Augustaplatz 8 76530 Baden-Baden



Tel: 07221 366 8701 Fax: 07221 366 8709 Mail: Aline.Tittelbach@unitedcharity.de