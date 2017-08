Para Resources (WKN: A14YF1) gibt die Übernahme einer funktionstüchtigen und voll erschlossenen sowie genehmigten Goldmine in Arizona bekannt. Damit ergänzt das Unternehmen sein Fundament um ein weiteres signifikantes Projekt.

Zeitgleich hat sich im Aktienkurs von Para ein markantes Kurspotenzial angestaut, das ein Resultat der äußerst günstigen Übernahmepreise ist und sich über kurz oder lang mit einer prozentual dreistelligen Kursexplosion entfalten könnte. Nach einem Anruf von Para Resources-CEO Geoff Hampson hatten wir gestern ein weiteres Aha-Erlebnis. Wir erlauben uns darum, unseren Lesern ein umfangreiches Update mit den neuesten Plänen der zurzeit vielleicht günstigsten in Produktion befindlichen Goldminengesellschaft auf dem kanadischen Kurszettel zu überbringen.

Hintergrund ist die Meldung, dass man ein weiteres Minenprojekt in Arizona übernommen hat. Zuletzt berichteten wir in diesem Update vom Februar von der erfolgreichen Inbetriebnahme einer 2016 erworbenen Verarbeitungsanlage in Kolumbien, die in ihrer aktuellen Ausbauphase eine jährliche Produktionsmenge von bis zu 15.000 Goldunzen erlaubt und sowohl durch Zukauf von Erz als auch Eigenexploration weiter steigerungsfähig ist. Mit der neuen Akquisition könnten kurzfristig weitere bis zu 20.000 Goldunzen Jahresproduktion hinzukommen.

Auf dieser konservativen Bewertungsbasis entspricht die Marktkapitalisierung je Jahresproduktionsunze lediglich 700 US$, während für Produzenten im Schnitt eine Bewertung von 3.000 bis 4.000 US$ üblich ist. Dieser signifikante Bewertungsdiscount wird durch laufende Übernahmen sogar vergrößert.

Wie von uns nicht anders erwartet, läuft die Aktie deshalb seit unserem Empfehlungsstart deutlich besser als die allermeisten Goldminen.

Wer unserer Erstempfehlung folgte und Kursdellen konsequent für den Ausbau seiner Position nutzte, dürfte hier locker im Gewinn sein.

Im Vergleich zum Markt war die Entwicklung ohnehin hervorragend. Der Junior-Goldminenindex hat über die letzten 12 Monate 35% verloren und wir reden hier immerhin von den besten Minengesellschaften der Welt.

Para Resources notiert dagegen mit überschaubar kleinen 12% unter dem Vorjahresniveau und zeigt damit eine signifikante sowie wohltuende Outperformance.

Diese Entwicklung ist der Beweis, dass die langfristige Strategie des Managements funktioniert und mit Para Resources keine Eintagsfliege ist.

Bemerkenswert ist, dass sich nun zwei signifikante Projekte im Besitz des Unternehmens befinden, die sozusagen parallel entwickelt werden können und den Wert der Aktie signifikant anschieben werden.

Neue Goldmine im US-Bundesstaat Arizona bringt das Unternehmen auf ein neues Rekordniveau

Die Übernahme des Gold-Road-Projekts in Arizona bedeutet einen Riesenschritt in Richtung der Langfristprognose von 100.000 Unzen Jahresproduktion und markiert den bislang größten Schritt seiner Unternehmensgeschichte. Denn das Potenzial liegt allein bei diesem Projekt bei einer jährlichen Förderung von 35.000 bis 50.000 Unzen.

Die Mine liegt direkt auf einer ergiebigen Goldader, mit einer historischen Goldproduktion von 700.000 Unzen.

Bei der Entscheidung zur Übernahme war entscheidend, dass es sich bei der Verarbeitungsanlage, die sich auf neuesten technischen Stand befindet, um einen erheblichen Vermögenswert handelt.

