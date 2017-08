Der Euro ist zu teuer, wir in Deutschland sägen am eigenen Ast - kein Wunder, dass die US-Börsen (noch) laufen. Robert Halver von der Baader Bank mit einem skeptischen Blick auf die Märkte Okay, der Euro ist zu teuer, Robert Halver. Aber geht das so weiter? Zumal wenn wir in Europa und Deutschland alles schlechtreden? Wie tief und lange wirken Dieselskandal und Kartellvorwürfe? Ist es da ein Wunder, dass die US-Märkte (noch) so gut laufen. Und was verspricht sich Robert Halver vom Herbst? Eine Diskussion auf dem Frankfurter Parkett mit Antje Erhard.