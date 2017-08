Fast 16 Jahre nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center sind die Überreste von 40 Prozent der Opfer noch immer nicht identifiziert.

Fast 16 Jahre nach den Terroranschlägen auf das New Yorker World Trade Center sind die Überreste von 40 Prozent der Opfer noch immer nicht identifiziert. Am Montag (Ortszeit) erklärte die Gerichtsmedizin der Stadt zwar, sie habe in den Trümmern gefundene Spuren einem Mann zuordnen können, der seit den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...