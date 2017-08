Ein Bericht des japanischen Verteidigungsministeriums sieht Fortschritte bei Nordkoreas Atomwaffenprogramm. US-Außenminister Tillerson bemüht sich derweil um eine noch stärkere Isolierung Nordkoreas.

Nordkorea hat bei seinem Atomwaffenprogramm nach Auffassung Japans erhebliche technologische Fortschritte gemacht. "Es ist möglich, dass Nordkorea bereits die Verkleinerung von Nuklearwaffen gelungen ist und dass das Land atomare Sprengköpfe erlangt hat", heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Weißbuch des Verteidigungsministeriums in Tokio. Seit den beiden Atomtests und mehr als 20 Starts ballistischer Raketen im vergangenen Jahr sei "eine neue Phase eingetreten", was die Bedrohung der Sicherheitslage durch die Regierung in Pjöngjang angehe.

US-Außenminister Rex Tillerson bemühte sich derweil weiter um eine noch stärkere regionale Isolierung ...

