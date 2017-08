Nach dem Rückgang der letzten Wochen sind die Volumen im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) wieder etwas gestiegen. Insgesamt wurden in der abgelaufenen Berichtsperiode CHF 1.88 Mio.umgesetzt. Dies entspricht einer Zunahme von 5.3% gegenüber der Vorwoche. Die Zahl der Abschlüsse verbesserte sich ebenfalls auf 73 von 72. Der ZKB KMU Index stieg um 0.3% auf 1'379.29 Punkte. Einige Neuigkeiten gab es aus dem Tourismussektor zu vermelden. Die Volumen seien aber weiterhin auf einem tiefen Niveau, so die ZKB.

Die Inhaberaktien von Reishauer generierten in der abgelaufenen Berichtswoche mit CHF 826'000 den grössten Umsatz. Weiterhin im Fokus der Anleger lagen auch die Titel von Cendres-Metaux, in welchen CHF 373'500 umgesetzt wurden. An dritter Stelle der volumenstärksten Unternehmen folgen die Namenaktien von Welinvest, welche mit 96'900 die Schwelle von CHF 100'000 knapp verpassten.

Die Gewinner und Verlierer kamen auf Grund der knappen Nachrichtenlage eher zufällig zustande. Acrevis-Namen lagen dabei mit einem Plus von 1.9% an der Spitze der Gewinner. Dahinter folgten die Zürcher Oberland Medien, welche um 1.6% avancierten. Die Anteilsscheine der Auto Holding AG legten um 0.9% zu.

Den stärksten Rückgang erlitten die Aktien der WWZ AG mit 3.2%. Auch Espace Real Estate Holding AG mussten mit 1.9% Federn lassen.

Bei den Neuigkeiten berichteten die Schweizer Hotels über ein gelungenes erstes Semester. Die Anzahl Logiernächte steigerte sich gegenüber dem Vorjahr um 4.4% auf 17.6 Mio. Diese Zunahme sei vor allem auf Gäste aus Asien und aus dem Inland zurückzuführen. Mit +7.4% erlebte die Region Bern den stärksten Anstieg, gefolgt von Zürich mit +4.9%.

Die Gotthard Raststätte dürfte von dem hohen Verkehrsaufkommen an den vergangenen Wochenenden profitiert haben. Am Samstag und Sonntag hätten sich die Fahrzeuge der Rückkehrer auf bis zu zehn Kilometern gestaut. Die Schlange in Richtung Süden betrug rund sechs Kilometer.

Die Regiobank Solothurn AG legte die Zahlen für das erste Semester 2017 vor. Der Gewinn konnte um 1.2% auf CHF 3.64 Mio. gesteigert werden. Der Geschäftserfolg stieg um 0.5% auf CHF 7.95 Mio ...

