- Insgesamt 128 Einreichungen - Allein über 50 Bewerbungen von Ford Clubs und Communities - Zahlreiche Einreichungen für Kategorien "Größte Ford Fans", "Schönstes Ford Erlebnis" und den Sonderpreis für das "Herausragendste Ford Treffen" - Abstimmung über die Top Fünf in jeder Kategorie startet am 1. Oktober



Die Bewerbungsphase des Ford FanAward 2017 - der Online-Wettbewerb für alle Ford Fans - ist beendet. Insgesamt 128 Bewerbungen sind in acht Wochen Bewerbungszeitraum den verschiedenen Kategorien eingegangen. Darunter haben sich 23 Ford Clubs, 31 Ford Communities sowie 34 Ford Fans beworben. Für die Kategorien "Schönstes Ford Erlebnis" (24) und "Ford Treffen" (19) gingen insgesamt weitere 43 Bewerbungen fristgerecht ein.



Als nächster Schritt wählt die Jury Anfang September die besten fünf aus jeder Kategorie aus. Das Fan-Voting, bei dem die Internet Community aufgerufen ist, auf www.ford-fanaward.de unter den Top Fünf ihre jeweiligen Favoriten zu wählen, beginnt am 1. und endet am 31. Oktober 2017.



Seit dem ersten Wettbewerb im Jahre 2006 wurden insgesamt über 562 Bewerbungen eingereicht; bis 2015 stimmten insgesamt knapp 16.000 User im Internet über die finalen Gewinner ab.



Alle Informationen zum Ford FanAward 2017 unter www.ford-fanaward.de



Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen Fahrzeuge produziert.



