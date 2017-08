MEISSEN (dpa-AFX) - Die Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen hat alle Streitigkeiten um die Marke Meissen beigelegt. Mit der Meissen Keramik GmbH sei nun eine Lösung gefunden worden, die "eine Koexistenz der Marken ohne Verwechslungsgefahr und negative Imagewirkung für die Marke Meissen" ermöglicht, teilte die sächsische landeseigene Porzellan-Manufaktur am Dienstag mit. "Dass jetzt der einzige noch offene Konflikt final beseitigt ist, stärkt unsere Marke und gleichzeitig das Miteinander in der Stadt Meißen", sagte Meissen-Chef Tillmann Blaschke.

Der Stadtrat Meißen hatte ursprünglich von der staatlichen Manufaktur verlangt zu erklären, dass auch andere Firmen in der Stadt das Recht hätten, die Ortsbezeichnung Meißen in allen Schreibweisen zu nutzen. Ende 2014 einigte man sich mit der Stadt. Der Stadtrat und die Manufaktur betonten, dass alle Unternehmen der Stadt das Recht haben sollen, die Ortsbezeichnung in ihrem Namen zu führen. Ausgenommen waren direkte Wettbewerber und Firmen, die den "guten Ruf der Manufaktur" beeinträchtigen könnten. Später gab es Einigungen mit der Winzergenossenschaft Meissen, der Privatbrauerei Schwerter Meißen und der NPM Neue Private Porzellangesellschaft./jos/DP/tos

