Eine Frau sollte nicht zum Polizeidienst zugelassen werden - weil sie 1,5 Zentimeter zu klein sei. Quatsch, entschied das Verwaltungsgericht Düsseldorf. Es komme nicht auf die Größe an. Bei anderen Jobs ist das anders.

Johanna Fee Dillmann, 22, möchte Polizistin werden. Ihre Bewerbung wurde allerdings abgelehnt. Begründung: mit 161,5 Zentimetern sei sie zu klein für den Polizeidienst. Und zwar genau anderthalb Zentimeter zu klein. Polizisten beziehungsweise männliche Bewerber müssen nämlich mindestens 1,68 Meter groß sein, Polizistinnen 1,63 Meter. Dillmann klagte vor dem Verwaltungsgericht in Düsseldorf gegen die vorgeschriebene Mindestgröße für Polizistinnen. Und bekam Recht. Die Richter kritisierten am Dienstag die per Erlass erfolgte Festsetzung von Mindestkörpergrößen für Männer und Frauen für den Polizeidienst. Dadurch seien etwa Männer, die nur 1,67 Meter groß, aber ansonsten geeignet ...

