DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.476,30 -0,04% +10,73% Euro-Stoxx-50 3.507,95 +0,06% +6,61% Stoxx-50 3.114,92 -0,04% +3,47% DAX 12.267,81 +0,09% +6,85% FTSE 7.532,84 +0,01% +5,46% CAC 5.208,10 +0,00% +7,11% Nikkei-225 19.996,01 -0,30% +4,61% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,28 +2

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,55 49,39 +0,3% 0,16 -13,1% Brent/ICE 52,39 52,37 +0,0% 0,02 -10,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.264,42 1.257,70 +0,5% +6,72 +9,8% Silber (Spot) 16,40 16,29 +0,7% +0,11 +3,0% Platin (Spot) 973,20 967,50 +0,6% +5,70 +7,7% Kupfer-Future 2,90 2,91 -0,3% -0,01 +15,0%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Rekordserie an der Wall Street könnte am Dienstag ein vorläufiges Ende finden. Enttäuschende Handelsbilanzdaten aus China und Deutschland wecken laut Händlern Zweifel an der Lage der Weltwirtschaft. Das dämpfe die Stimmung und könnte die Anleger an den US-Börsen dazu animieren, Gewinne mitzunehmen. Der S&P-Future tendiert vorbörslich knapp behauptet und lehnt sich damit an die Entwicklung der Börsen in Europa an.

Wichtige US-Konjunkturdaten stehen am Dienstag nicht zur Veröffentlichung an und Quartalszahlen kommen eher aus der zweiten Reihe der US-Unternehmen. Unter anderem hat der Autovermieter Avis Budget am Montag nach Börsenschluss enttäuschende Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht und dabei seinen Ausblick gesenkt. Das drückt die Aktie im vorbörslichen Handel auf nasdaq.com um fast 9 Prozent.

Der Krankenversicherer Tenet Healthcare hat ebenfalls nach einem schwachen Quartal die Prognose gesenkt. Die Aktie wird vorbörslich noch nicht gehandelt, verlor aber am Montag im nachbörslichen Geschäft 10,7 Prozent. Daher dürften am Dienstag Verluste in ähnlicher Größenordnung zu erwarten sein.

Nach Börsenschluss am Dienstag wird mit Walt Disney wieder ein Schwergewicht über den Verlauf seines dritten Geschäftsquartals berichten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:45 DE/Patrizia Immobilien AG, Ergebnis 1H, Augsburg

18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 2Q, Büdelsdorf

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q, Burbank

FINANZMÄRKTE EUROPA

Bei dünnen Umsätzen treten die europäischen Börsen am Dienstagmittag mehr oder weniger auf der Stelle. Händler sprechen von einer Sommerflaute. Einzelwerte erhalten Impulse von der laufenden Bilanzsaison. Gut kommen die nach oben präzisierte Gewinnprognose von Uniper und die in Aussicht gestellte Dividendenerhöhung an. Uniper ziehen um 3,4 Prozent an. Eon steigen um 0,3 Prozent, RWE jeweils 0,8 Prozent. Auch die Zahlen der Deutschen Post werden freundlich aufgenommen und treiben die Aktie um 1,4 Prozent auf ein neues Allzeithoch. Jungheinrich notieren von Gewinnmitnahmen belastet 1,8 Prozent im Minus, obwohl das Unternehmen seine Gewinnspanne nach oben präzisiert hat. Die Analysten der DZ Bank gehen davon aus, dass sich die Unternehmensprognose auf absoluter Basis erneut als zu konservativ erweisen wird. Bei Alstria Office sorgen Gewinnmitnahmen für ein Minus von 1,4 Prozent, nachdem die Prognoseerhöhung schon eingepreist worden war. Gut kommen neue Verkehrszahlen von Air France-KLM an. Der Kurs legt um 0,7 Prozent zu. Heidelbergcement notieren 1,0 Prozent leichter, nachdem die Tochtergesellschaft Italcementi eine Strafe der italienischen Kartellbehörde von 84 Millionen Euro zahlen soll. Siltronic verlieren 7 Prozent in Reaktion auf die Nachricht, dass der Konkurrent Sumco Corp Kapazitätserweiterungen plant. Delivery Hero springen um 3,3 Prozent nach oben. Für die Aktie hagelt es Kaufempfehlungen von Analysten, nachdem die Schweigeperiode sechs Wochen nach dem Börsengang ausgelaufen ist. Epigenomics stürzen um über 16 Prozent ab. Das Biotechunternehmen hatte am Vorabend mitgeteilt, wegen hoher Verluste die Hälfte des Grundkapitals für verloren zu halten, und ruft deswegen eine außerordentliche Hauptversammlung ein.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:25 Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1815 +0,04% 1,1810 1,1793 +12,3% EUR/JPY 130,44 -0,13% 130,61 130,70 +6,1% EUR/CHF 1,1485 -0,03% 1,1488 1,1467 +7,2% EUR/GBP 0,9066 +0,13% 0,9054 1,1041 +6,4% USD/JPY 110,40 -0,18% 110,60 110,83 -5,6% GBP/USD 1,3031 -0,10% 1,3044 1,3019 +5,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Enttäuschend Handelsbilanzdaten aus China haben am Dienstag das Geschehen an den ostasiatischen Aktienmärkten und in Australien geprägt. Der jüngste Dollar-Höhenflug nach dem überzeugenden US-Arbeitsmarktdaten zum Wochenschluss schien dagegen auszulaufen. Die chinesische Notenbank hatte den Renminbi höher gefixt, auch der Yen erholte sich etwas vom jüngsten Schwächeanfall zum Dollar. Der sich erholende Yen belastete den japanischen Aktienmarkt. In Australien drückten heimische Daten zum Verbrauchervertrauen und die enttäuschenden Daten aus dem wichtigen Handelspartnerland China die Kurse. Im Minensektor verloren BHP Billiton 0,2 und Rio Tinto 0,5 Prozent, nachdem beide Werte anfänglich noch im Plus notiert hatten. Einen Tag vor dem Geschäftsausweis büßten Commonwealth Bank 1,1 Prozent auf ein Zweimonatstief ein. In Hongkong hievte Schwergewicht Tencent den HSI ins Plus. Händler sprachen börsenübergreifend von einem lauen Handel, zumal viele Marktteilnehmer im Urlaub weilten. Unter den Einzelwerten zogen Geely Auto in Hongkong um 6,7 Prozent auf Allzeithoch an. Der chinesische Automobilhersteller meldete einen Anstieg des Juli-Absatzes um 88 Prozent. Auch andere Sektoraktien legten zu. So stiegen Great Wall Motor um 5,1 Prozent - trotz eines deutlich schwächeren Absatzes als der der Konkurrenz. Eine unattraktive Dividende und Geschäftszahlen unter Markterwartung am Vortag drückten CLP um 2,1 Prozent. Während der schwächere Dollar den Goldpreis stützte, drehte Erdöl ins Plus. Investoren blickten gespannt auf das laufende Treffen des Erdölkartells Opec. Marktteilnehmer beschäftigte vor allem die Frage, ob und inwieweit glaubwürdige Ergebnisse hinsichtlich der beschlossenen Förderbegrenzungen präsentiert würden.

CREDIT

Etwas ausgeweitet haben sich die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (Credit Default Swaps; CDS) am Dienstag. Ein Kreditanalyst weist auf die schwächeren Exportdaten sowohl aus China als auch Deutschland hin. Konjunkturelle Sorgen gebe es allerdings nicht, der Anstieg der Spreads gehe eher auf die Illiquidität in der Sommerpause zurück.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche Post steigert Ergebnis stärker als Umsatz

Die Deutsche Post hat im zweiten Quartal 2017 das operative Ergebnis überproportional zum Umsatz gesteigert. Wachstumstreiber blieben vor allem das internationale Paket- und eCommerce- sowie das globale Express-Geschäft. Während Analysten der Post beim Umsatz etwas mehr zugetraut haben, kletterte das EBIT deutlicher als erwartet. Den Ausblick für 2017 sowie die mittelfristige Prognose bestätigte der DAX-Konzern.

Siemens liefert Deutscher Bahn 57 Mireo-Regionaltriebzüge

Die Deutsche Bahn hat für den S-Bahn-Verkehr im Rhein-Neckar-Gebiet bei Siemens 57 Gliederzüge der im vergangenen Jahr eingeführten Zugplattform Mireo bestellt. Die Züge werden in zwei Stufen im Dezember 2020 und im Dezember 2021 in Dienst gestellt, heißt es in einer Pressemitteilung von Siemens. Gebaut werden die Züge im Krefelder Siemens-Werk. Es handele sich um die zweite Mireo-Bestellung.

VW bietet Prämie von 2.000 bis 10.000 Euro für alte Dieselautos

Volkswagen bietet Autofahrern älterer Dieselfahrzeuge in Deutschland eine Prämie von 2.000 bis zu 10.000 Euro, wenn sie einen Neuwagen des Konzerns kaufen. Die sogenannte Umweltprämie werde für Dieselfahrzeuge der Euro-Norm 4 oder älter für jede Marke gezahlt, so VW. Zudem bietet der DAX-Konzern eine Zukunftsprämie für Erdgas-, Hybrid- und Elektrofahrzeuge von 1.000 bis 2.380 Euro je Fahrzeug.

Deutsche Beteiligungs AG profitiert von Veräußerungen

Dank gewinnträchtiger Anteilsverkäufe hat die Deutsche Beteiligungs AG ihr Ergebnis in den ersten neun Monaten kräftig gesteigert und ist im dritten Geschäftsquartal in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Für den Rest des Geschäftsjahres gibt sich das SDAX-Unternehmen zuversichtlich. In den ersten neun Monaten per Ende Juni erreichte das Konzernergebnis 78,6 Millionen Euro nach 26,4 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Hagebau wächst in der ersten Jahreshälfte

August 08, 2017 07:06 ET (11:06 GMT)

Die Hagebau Kooperation hat in der ersten Jahreshälfte den Gruppen-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,5 Prozent erhöht. Die Gesellschafter der Hagebau Kooperation mit Standorten in acht europäischen Ländern hätten in den ersten sechs Monaten 2017 für 3,36 (Vorjahr: 3,25) Milliarden Euro Waren und Dienstleistungen über die Hagebau Zentrale in Soltau eingekauft, teilte Hagebau mit.

Hamborner Reit erhöht nach starkem Halbjahr Prognose

Der Immobilienkonzern Hamborner Reit hat nach einem starken ersten Halbjahr die Jahresprognose angehoben. Das Management erwartet nun einen Anstieg der Miet- und Pachterlöse um 18 bis 20 Prozent statt 16 bis 18 Prozent. Die von der Branche als Ergebnisindikator herangezogene Kennziffer Funds from Operations (FFO) soll auf rund 44 bis 45 Millionen Euro steigen.

Jungheinrich legt nach gutem Quartal die Messlatte höher

Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich hat nach einem erfolgreichen Zweitquartal mit einer guten Auftragslage seine Prognose für das laufende Jahr erhöht. Der Auftragseingang soll 2017 zwischen 3,45 bis 3,55 Milliarden Euro liegen. Der Konzernumsatz dürfte sich in einer Bandbreite zwischen 3,35 und 3,45 Milliarden bewegen.

Schaeffler verdient auch netto weniger - Prognose bestätigt

Belastet von einem schwachen Autoteilegeschäft in Europa hat Schaeffler im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch erlitten. Das Nettoergebnis brach um 15 Prozent auf 206 Millionen ein, wie der Autozulieferer mitteilte. Da das erste Quartal noch gut lief, liegt der Gewinnrückgang im Halbjahr nur bei knapp 2 Prozent auf 485 Millionen Euro.

Solarworld-Chef Asbeck kauft sein eigenes Unternehmen

Das Drama um den einstigen Börsenliebling Solarworld geht in die nächste Runde: Insolvenzverwalter Horst Piepenburg hat die verbliebenen Vermögenswerte des Solarkonzerns und seiner Tochtergesellschaften verkauft - und zwar an ein neues Unternehmen des Firmengründers Frank Asbeck. Für die Aktionäre ist dabei nichts mehr zu holen. Sie werden aus den Verkaufserlösen keine Ausschüttungen erhalten, wie die Solarworld AG nochmals bekräftigte.

Uniper profitiert von Erholung in internationaler Stromerzeugung

Getragen von einer Erholung der internationalen Stromerzeugung hat die Eon-Abspaltung Uniper massiv rückläufige Erträge im Handelsgeschäft im ersten Halbjahr weitgehend kompensiert. Der Kraftwerksbetreiber verbuchte bei 12 Prozent Umsatzsteigerung ein bereinigtes EBIT, das mit 930 Millionen Euro um 18 Prozent schwächer ausfiel als im Vorjahr und auch leicht unter den Erwartungen der Analysten blieb.

Baumaschinenkonzern Wacker Neuson erhöht Umsatzprognose

Wacker Neuson profitiert von einer brummenden Nachfrage nach Baugeräten und Kompaktmaschinen. Nach Rekorderlösen im zweiten Quartal erhöhte der SDAX-Konzern seine Umsatzprognose für das laufende Jahr. "Der Auftakt ins zweite Halbjahr war überaus positiv", sagte Vorstandschef Cem Peksaglam laut Mitteilung.

Autohersteller Nissan steigt aus Batteriegeschäft aus

Der japanische Autohersteller Nissan steigt aus der Batterieproduktion für Elektroautos aus. Die Nissan Motor Co verkauft ihr Batteriegeschäft, das neben dem Gemeinschaftsunternehmen Automotive Energy Supply Corp einen Teil der Forschungseinrichtungen in Japan sowie Produktionsstätten in den USA und Großbritannien umfasst, nach eigenen Angaben an die chinesische Beteiligungsgesellschaft GSR Capital. Diese will die Batterieproduktion ausbauen und neue Werke in China und Europa errichten.

