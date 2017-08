BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert angesichts der Millionenverluste durch hochspekulative Zinswetten der Stadt Pforzheim eine finanzielle Entlastung überschuldeter Kommunen. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte am Dienstag dem SWR in Baden-Baden, ein Großteil der Städte und Gemeinden müsse Kredite aufnehmen, um Soziallasten und Gehälter zu bezahlen. Das könne so nicht weitergehen. "Wir müssen endlich zu einem System kommen, dass Kommunen mit ihren Einnahmen auch ihre Ausgaben, und zwar nicht nur heute, sondern auch nachhaltig finanzieren können." Dazu gehöre sicher auch eine Lösung der Altschulden-Problematik. Die Kommunen in Deutschland seien mit 136 Milliarden Euro verschuldet./bg/DP/tos

