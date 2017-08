Die in Paris ansässige Mehrländerbörse Euronext hat ihre Zusammenarbeit mit dem zur Londoner Börse gehörenden Clearing-Anbieter LCH ausgeweitet. Damit strebt Euronext einen überraschenden Kurswechsel an.

Die in Paris ansässige Mehrländerbörse Euronext hat ihre Zusammenarbeit mit dem zur Londoner Börse gehörenden Clearing-Anbieter LCH überraschend verlängert. Wie beide Firmen am Dienstag mitteilten, soll der ursprünglich im kommenden Jahr auslaufende Vertrag um zehn Jahre länger laufen, also über den Zeitpunkt des Ausscheidens Großbritanniens aus der EU im März 2019 hinaus.

Infolge des Schritts könnte künftig mehr Clearingaktivität nach Paris wandern. Für die Deutsche-Börse-Tochter Eurex könnte es damit schwerer werden, das ...

