LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Preis für Aluminium hat am Dienstag mit einem Höhenflug auf Produktionskürzungen in China reagiert. Im Mittagshandel stieg der Preis für eine Tonne des Leichtmetalls erstmals seit Dezember 2014 wieder über die Marke von 2000 US-Dollar je Tonne. Im Mittagshandel legte der Preis an der Rohstoffbörse in London um 1,9 Prozent auf 2001,50 Dollar zu. Im Jahresverlauf summiert sich der Preisanstieg auf etwa 18 Prozent.

Zuvor waren in China Produktionsanlagen von den Behörden geschlossen worden, die illegal Aluminium hergestellt hatten. Analyst Jack Shang von der Bank Citigroup schätzte, dass ein Volumen von mehr als zwei Millionen Tonnen vom Produktionsstopp betroffen sein könnte. "Die Maßnahme bestärkt uns in der Annahme, dass die Regierung bei illegalen Produktionsanlagen hart durchgreift", sagte Experte Shang. Er wollten einen weiteren Preisanstieg in den kommenden Quartalen nicht ausschließen.

Am Morgen hatte die chinesische Zollbehörde neue Daten zu den Exporten veröffentlicht. Demnach habe China im Juli nur noch 440 000 Tonnen Aluminium exportiert. Im Juni habe das Volumen der Ausfuhren noch bei 460 000 Tonnen gelegen./jkr/jsl/fbr

(Bloomberg) -- Aluminum rallies to the highest since December 2014 after Shandong province called for producers to close 3.21m tons of illegal capacity.

The metal added 1.9 percent to $2,001.50 as of 12:03 p.m. in London, bringing gains for the year to 18 percent.

Capacity closures exceed Citi's estimate of 2m tons, analyst Jack Shang said in an emailed note. "This confirms our thesis that the clampdown on unlicensed capacity will be strictly enforced" "We see more upside risks on aluminum prices in the coming quarters"

China's unwrought aluminum, products exports fell to 440k tons in July from 460k tons in June, retreating from 2 1/2-year high, according to customs data Tuesday

