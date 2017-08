New York (ots/PRNewswire) - Kürzlich wurde ein Werbevideo zu Nanchang, China, mit dem Motto "Die Stadt der Helden" auf digitalen Großbildschirmen auf dem Times Square in New York sowie auf dem Ginza Square in Tokio ausgestrahlt, das die herrliche Landschaft von Nanchang sowie die positive Geisteshaltung der Einwohner dieser Stadt präsentierte.



Dieses für das Ausland gedachte Werbevideo deckt die Kultur, Geschichte und Naturlandschaft ab und baut aus verschiedenen Perspektiven in chronologischer Reihenfolge auf umfassende und überzeugende Weise ein Image der "Stadt der Helden" auf. Dieses Video gilt auf visueller sowie emotionaler Ebene als authentische "internationale" Werbung, die sich an Ausländer richtet. Ergänzend werden riesige Poster im chinesischen Stil mit spezifischen Elementen von Nanchang, wie z. B. der Tengwang Pavilion (eines der bekannten Wahrzeichen von Nanchang) im Freien aufgehängt, die Nanchang der Welt näher bringen sollen.



Wang Bo, eine der "vier literarischen Eminenzen der frühen Tang-Dynastie" beschrieb Nanchang als Land "reich an natürlichen Ressourcen und gerühmt durch außergewöhnliche Talente". Genration für Generation fanden umjubelte Größen in dieser antiken Stadt ihren Nährboden. Am 1. August 1927 brach der von der Kommunistischen Partei China geführte Aufstand von Nanchang los und markierte die Geburtsstunde einer neuen Art der Armee, die wirklich für die chinesische Bevölkerung kämpfte. Seitdem sind Mut und Pioniergeist tief im Herzen der Nanchanger verankert, was sie ermutigt, ihren Teil zur Entwicklung von Nanchang beizusteuern. Am 90. Jahrestag des Aufstands von Nanchang ergriff der Kommunalausschuss von Nanchang für Tourismusentwicklung die Möglichkeit, diese Auslandskampagne zu starten, um Nanchangs kulturelle "sanfte Macht" zu zeigen und den heroischen Geist der Märtyrer zu übermitteln.



"Nanchang im Ausland zu bewerben, um internationale Aufmerksamkeit zu erlangen, gilt als eine der offiziellen Veranstaltungen, die von der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit vom KPC-Kommunalausschuss Nanchang und vom Nanchang Kommunalausschuss für Tourismusentwicklung zur Erinnerung an den 90. Jahrestag des Aufstands von Nanchang und die Gründung der Volksarmee ausgerichtet wird", erklärte der Direktor vom Nanchang Kommunalausschuss für Tourismusentwicklung. "Neben Außenplakatierung und Werbevideos werden wir ebenfalls eine Videoreihe mit dem Namen 'Nanchang durch die Augen von Ausländern' erstellen, die in verschiedenen Online-Medien im In- und Ausland eingestellt werden, wie z. B. YouTube, Facebook und Toutiao.com. Wir möchten die im Ausland gewonnene Popularität zurück in unser Heimatland bringen und so einen zweiten Übertragungseffekt schaffen. Laut Schätzungen wird diese Kampagne insgesamt über 25 Millionen Personen und 100 Millionen Internetnutzer erreichen", fügte er hinzu.



Um den 90. Jahrestag der Gründung der chinesischen Volksbefreiungsarmee zu feiern, wurden in ganz China kürzlich verschiedene Aktivitäten organisiert. Präsident Xi Jinping hielt im Anschluss an die Militärparade anlässlich des 90. Geburtstages der Volksbefreiungsarmee eine Rede, die die gesamte chinesische Bevölkerung stark inspirierte. Dadurch ist Nanchang als Ort, an dem die Volksbefreiungsarmee gegründet wurde, in das Interesse von Presse und Internetnutzern im In- und Ausland gerückt, was durch aktuelle Werbekampagnen im Ausland weiter verstärkt wird.



Der Direktor gestand, dass ebenfalls so viele potenzielle Touristen wie möglich angelockt werden sollen, wobei auf das internationale Markenbewusstsein für Nanchang als Touristenattraktion gebaut wird. Ende September kann sich auf ein internationales Militärmusik-Festival gefreut werden, das in Nanchang stattfinden wird und an das sich weitere Werbevideos, die in mehreren Weltstädten veröffentlicht werden, anschließen, um die ganze Welt in Erinnerung an die revolutionären Märtyrer in eine gemeinsame feierliche Atmosphäre zu tauchen.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/543055/NANCHANG_Travel.jpg



OTS: Nanchang Municipal Committee for Tourism Development newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127545 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127545.rss2



Pressekontakt: Kang Xiaojiao +86-15810322674 kangxiaojiao@davost.com