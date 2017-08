Köln (ots) - stern TV - Mittwoch, 09. August 2017, 22:15 Uhr bei RTL



Abgehängt und ausgegrenzt: Wenn Kinder in Armut leben Miese Wohnungen, wenig Geld, Gewalt und soziale Ausgrenzung: In Bremerhaven ist all das in vielen Haushalten bittere Realität. Über 40 Prozent der Kinder dort sind armutsgefährdet - so viele wie in keiner anderen Stadt in Deutschland. Wie also sieht der Alltag dieser Kinder aus? Gemeinsam mit Ilka Bessin, die jahrelang als "Cindy aus Marzahn" auf der Bühne stand, war stern TV zwei Tage lang in Bremerhaven unterwegs - und hat dort auch eine Einrichtung besucht, in der sozial benachteiligte Kinder nachmittags betreut werden. Für Ilka Bessin eine besondere Erfahrung. Die 45-Jährige ist selbst in einfachen Verhältnissen groß geworden und engagiert sich seit Jahren für soziale Projekte. Sie sagt: "Wir haben die verdammte Pflicht, diese Kinder zu fördern, sie sind unsere Zukunft." Über ihren Besuch in Bremerhaven spricht Ilka Bessin am Mittwochabend bei stern TV. Außerdem zu Gast im Studio: Der frühere Bezirksbürgermeister von Berlin Neukölln Heinz Buschkowsky und Gabi Beck, die sich als Erzieherin um sozial benachteiligte Kinder kümmert. Von der Straße auf den Catwalk: Wie Jasmin und Robin ihre ersten Jobs ergattern Haben Jasmin und Robin tatsächlich das Zeug zum Supermodel? In der dritten Folge des stern TV-Model-Experiments geht es für die beiden Teenager, die auf der Straße entdeckt wurden, ans Eingemachte: Kann der 17-jährige Robin beim professionellen Sedcard-Shooting überzeugen? Und gelingt es der 19-jährigen Jasmin, einen begehrten Laufsteg-Job auf der Fashion Week in Berlin an Land zu ziehen? stern TV hat die Neuentdeckungen von Modelscout Yannis Nikolaou bei ihren ersten Schritten im Model-Business begleitet. Kleine Erfolge und bittere Erkenntnisse: Teil drei der großen Sommerserie: Mittwochabend bei stern TV. Wie eitel sind die Deutschen? Das Psycho-Experiment bei stern TV Gutes Aussehen, Intelligenz, Jugendlichkeit: Wie wichtig ist es zufällig ausgewählten Testpersonen, in diesen Kategorien gut abzuschneiden? Und welche Rolle spielt dabei das Umfeld? Legen sich die Mitglieder eines Schachclubs bei einem Geschicklichkeitsspiel mehr ins Zeug als die Besucher in einem angesagten Berliner Club? Und wie eitel sind sie, wenn es darum geht, sich bei einem Foto-Shooting zu präsentieren? Männer, Frauen, Sportler und Partygänger - stern TV hat sie alle auf die Probe gestellt: Wann zeigen sie besonderen Ehrgeiz und wann sind sie völlig uneitel? Das Psychoexperiment mit versteckter Kamera und knallkomischen Ergebnissen - Mittwoch bei stern TV. Mountainbiker Fabio Wibmer: Mit spektakulären Stunts zum Star im Internet Er ist nicht nur einer der weltbesten Mountainbiker. Viele kennen Fabio Wibmer auch wegen seiner verrückten Internetvideos. Die Filme mit spektakulären Stunts des 21-Jährigen werden bei Youtube millionenfach geklickt. "Mir macht es viel Spaß, meine eigenen Ideen von der Vorbereitung bis zum Schnitt und zur Vollendung des Videos umzusetzen", sagt der Österreicher, der immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen und coolen Locations ist. Und: "Wenn man da so eine Fangemeinde aufgebaut hat, die hinter einem steht, immer kommentiert und die Videos wirklich interessant finden, wird es einem auch nie langweilig." Über sein Leben am Limit und wie ein Video ihn über Nacht weltberühmt machte - darüber spricht Fabio Wibmer am Mittwochabend bei stern TV.



