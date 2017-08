Hannover (ots) -



- Aktionszeitraum: 8. August bis 31. Dezember 2017 - Voraussetzung ist Verschrottung eines älteren Diesel-Fahrzeugs mit PKW-Zulassung und EU1-EU4 Abgasstandard - "Starker Anreiz, auf ein modernes und umweltfreundlicheres Fahrzeug umzusteigen"



Bis Ende Dezember bietet Volkswagen Nutzfahrzeuge allen Fahrzeugbesitzern eine Umweltprämie von bis zu 10.000 Euro beim Kauf eines neuen EU6-Pkw mit PKW-Zulassung und mit Diesel, Benzin oder Erdgasantrieb (CNG), bei Verschrottung eines älteren Diesel mit PKW-Zulassung der Abgasstandards EU1 bis EU4.



Volkswagen Nutzfahrzeuge bietet jedem Kaufinteressenten eine Umweltprämie als Anreiz, sich markenunabhängig von seinem alten Fahrzeug zu trennen. Voraussetzung ist ein aktueller Verwertungs-nachweis für sein Alt-Fahrzeug mit Abgasstandard EU1 bis EU4.



Die Umweltprämie gilt für alle aktuellen neuen Fahrzeugmodelle mit PKW-Zulassung der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge, mit Ausnahme des Sondermodells Generation SIX sowie der Modelle Multivan Conceptline, Caddy Conceptline und California.



Modell Umweltprämie brutto Caddy Benzin, Diesel 4.000 Euro Caddy Erdgas CNG 5.000 Euro Transporter Kombi 6.000 Euro Caravelle 7.000 Euro Multivan 10.000 Euro



"Mit der Umweltprämie bieten wir unseren Kunden einen starken Anreiz, auf ein modernes und umweltfreundlicheres Fahrzeug umzusteigen. Ein wichtiger Teil des zuletzt im 'Nationalen Forum Diesel' beschlossenen Maßnahmenpakets des Volkswagen Konzerns setzen wir damit bereits um", so Bram Schot, Mitglied des Markenvorstands Volkswagen Nutzfahrzeuge für Vertrieb und Marketing.



