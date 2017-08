KAPSTADT (dpa-AFX) - Begleitet von landesweiten Protestkundgebungen hat Südafrikas Parlament am Dienstag die Abstimmung über einen Misstrauensantrag der Opposition gegen Präsident Jacob Zuma eingeleitet. Dem 75-Jährigen werden unter anderem Korruption und Machtmissbrauch vorgehalten. Der Ausgang der geheimen Abstimmung gilt als ungewiss. Das Votum der 400 Abgeordneten im streng abgesicherten Parlament in Kapstadt gilt als möglicher Wendepunkt in der jungen Kap-Demokratie. Entscheidend dürfte die Frage sein, ob und wie viele Zuma-Kritiker aus den Reihen der Regierungspartei Afrikanischer Nationalkongress (ANC) ebenfalls gegen den 75-Jährigen stimmen./rek/DP/stb

