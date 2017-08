London / Frankfurt - Der Preis für Aluminium hat am Dienstag mit einem Höhenflug auf Produktionskürzungen in China reagiert. Im Mittagshandel stieg der Preis für eine Tonne des Leichtmetalls erstmals seit Dezember 2014 wieder über die Marke von 2000 US-Dollar je Tonne. Im Mittagshandel legte der Preis an der Rohstoffbörse in London um 1,9 Prozent auf 2001,50 Dollar zu. Im Jahresverlauf summiert ...

