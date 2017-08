Gland - Swissquote hat mit dem Halbjahresergebnis die Erwartungen am Markt übertroffen. Besonders der Devisenhandel ist kräftig gewachsen, und insgesamt stiegen die Depotvermögen erstmals über die Marke von 20 Mrd CHF. Auch die zukunftsgerichteten Aussagen stimmen zuversichtlich, und die Aktie legt an der Börse am Dienstag kräftig zu.

In den ersten sechs Monaten 2017 stieg der Nettoertrag im Vergleich zum Vorjahr um 18% auf 89,1 Mio CHF. Die Negativzinsen durch die SNB belasteten dabei mit 2,6 Mio CHF. An den Grossteil der Kunden würden diese nicht weitergegeben, weil diese weniger als 1 Mio Depotvermögen aufwiesen, sagte CEO Marc Bürki am Dienstag an einer Medienkonferenz.

"Alle vier Bereiche haben massgeblich zum bisher besten Ergebnis in der Geschichte von Swissquote beigetragen", hiess am Dienstag von Swissquote mit Blick auf den Ertrag. Dank einer "spürbar gewachsenen" Handelslust der Kunden stieg der Kommissionsertrag im Halbjahr um 12% auf 38,9 Mio CHF, und der eForex-Ertrag nahm um 17% auf 32,6 Mio CHF zu. Neukunden wie auch Depotvermögen stiegen in diesem Bereich deutlich an.

Der Handelsertrag (Währungshandel exkl. eForex) nahm indes um 41% auf 10,4 Mio CHF zu, und der Zinsertrag erhöhte sich um 13,0% auf 8,6 Mio CHF. Zudem gewinne das Robo-Advisory (ePrivate Banking) an Bedeutung, und auch der Handel mit derivativen Produkten über Swiss DOTS habe zum guten Ergebnis beigetragen.

Depotvermögen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...