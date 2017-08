Zweifellos hat das Sonnenlicht nicht nur einen starken Einfluss auf die Pflanzenwelt (Chlorophyllbildung), sondern auch auf den Menschen. Guter Schlaf in der Nacht ist die beste und billigste Medizin. Dass Sonnenlicht und Sonnenspektrum einen so großen Einfluss auf die Leistungskurve des Menschen ausüben, wurde erst im letzten Jahrzehnt entdeckt. Umfangreiche Studien in den USA haben ergeben, dass seit der Erfindung des künstlichen Lichtes das Schlafverhalten vieler Menschen nachhaltig beeinflusst wird. Über 70 Millionen Menschen allein in den USA leiden demnach an Schlafstörungen. Nun wurde erforscht, was den menschlichen Schlaf beeinflusst, und dabei wurde erkannt, dass das Sonnenspektrum eine ganze Reihe von chemischen Prozessen während eines 24-Stunden-Zyklus im menschlichen Kopf auslöst. Dieses sogenannte "circadiane System" hat Einfluss auf das menschliche Verhalten während eines Tages und einer Nacht.

Circadianes System und Melatoninbildung

Die Bildung von Melatonin, einem Botenstoff in unserem Gehirn, steuert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...