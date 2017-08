BONN (Dow Jones)--Die Deutsche Post darf sich zu den Gewinnern der Debatte um Diesel-Fahrverbote zählen. Denn zum einen ist die Umstellung von dieselgetriebenen Lieferwagen auf Elektrofahrzeuge in der Paketzustellung des Logistikers bereits weit fortgeschritten. Zum anderen steigt auch das Interesse außerhalb des Konzerns am "Street-Scooter", den die Post seit 2014 in Eigenregie fertigt. Der Elektrolieferwagen stoße auf rege Nachfrage, sagte Post-Finanzvorstand Melanie Kreis am Dienstag während der Vorstellung der Zweitquartalszahlen. Die Dieseldebatte habe "das Interesse weiter angeheizt", sagte Kreis.

Die Kapazität zur Fertigung des "Street-Scooters" soll bis Ende des Jahres verdoppelt und auf 20.000 Einheiten gesteigert werden, wie der Logistiker jüngst mitgeteilt hatte. Mindestens die Hälfte der diesjährigen Jahresproduktion ist für externe Interessenten vorgesehen. Langfristig hält die Post einen Verkauf von 100.000 Stück pro Jahr für denkbar. Jüngst hatte die Post zudem mitgeteilt, eine größere Variante des "Street-Scooters" in Kooperation mit dem US-Autokonzern Ford produzieren zu wollen. Das Fahrzeug soll in Kürze vorgestellt werden.

Kontakt zum Autor: florian.faust@wsj.com

DJG/flf/jhe

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2017 08:07 ET (12:07 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.