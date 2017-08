Die Analysten von Goldman Sachs haben ihr Kursziel für die Aktien der Erste Group nach der jüngsten Veröffentlichung von Geschäftszahlen von 38,00 auf 39,00 Euro erhöht. Das Anlagevotum bleibt weiterhin bei "Neutral".

Die am Freitag präsentierten Zweitquartalszahlen dürfte die Analysten Pawel Dziedzic und Markus Pops von Goldman Sachs in ihrer Einschätzung bestärkt haben. Die österreichische Bankengruppe konnte die Rekordgewinne aus der Vorjahresperiode zwar nicht wiederholen, die Risikokosten liegen jedoch weiter auf historisch niedrigem Niveau. Die Goldman-Sachs-Experten sehen keinen Grund, das Anlagevotum zu verändern. Die Veränderungen der Gewinnschätzungen seien nur geringfügig, heißt es in der Studie vom Montag.

Die Gewinnschätzungen je Anteilsschein belaufen sich auf 2,89 Euro für das laufende Geschäftsjahr 2017 bzw. auf 3,03 Euro (2018) und 3,46 Euro (2019) für die beiden Folgejahre. Bei der Dividende rechnen die Goldman-Sachs-Analysten mit 1,20 (2017), 1,50 Euro (2018) und 1,75 Euro (2019).

Zum Vergleich: Am Dienstag am frühen Nachmittag notierte die Aktie der Erste Group an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,71 Prozent bei 37,56 Euro.

