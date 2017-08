Weiterstadt (ots) -



- Alt gegen neu: Umweltprämie macht je nach Modell bis zu 5.000 Euro aus - Umweltprämie erfordert Verschrottung eines Dieselfahrzeugs der Normen Euro 1 bis 4 - CNG-Antrieb als sichere, praktikable, preiswerte und besonders umweltschonende Alternative wird zusätzlich mit 1.000 Euro gefördert



SKODA fördert die umweltfreundliche Mobilität in Deutschland. Aus diesem Grund gewährt das Unternehmen ab sofort allen Kunden, die ein Neufahrzeug der Marke SKODA erwerben und dabei ein gebrauchtes Automobil jeder Marke mit einem Dieselmotor der Normen Euro 1 bis 4 zurückgeben, eine attraktive Umweltprämie. Je nach Modell beträgt sie bis zu 5.000 Euro. Dieses Angebot gilt ab sofort bis einschließlich 31. Dezember 2017. Der Erwerb von Automobilen mit CNG-Antrieb wird von SKODA zusätzlich mit 1.000 Euro gefördert.



Mit der Umweltprämie bietet SKODA seinen Kunden einen starken Anreiz, auf ein modernes und umweltfreundlicheres Fahrzeug umzusteigen. Je nach Modell beträgt die Umweltprämie zwischen 1.750 und 5.000 Euro. Die Prämie führt unmittelbar zu positiven Effekten, um den Stickoxidausstoß zu verringern. Die Umweltprämie erfordert die Verschrottung des eingetauschten Dieselautos.



So stellen sich die Umweltprämien beim Eintausch von Modellen mit Dieselmotoren der Euronormen 1 bis 4 dar:



SKODA CITIGO EUR 1.750 SKODA FABIA EUR 3.000 SKODA RAPID EUR 3.500 SKODA YETI EUR 4.000 SKODA OCTAVIA EUR 5.000 SKODA SUPERB EUR 5.000



Zusätzlich gewährt SKODA eine so genannte Zukunftsprämie von 1.000 Euro beim Kauf eines SKODA CITIGO G-TEC* oder SKODA OCTAVIA G-TEC*. Damit summiert sich die Gesamtprämie (Umweltprämie plus Zukunftsprämie) beim SKODA CITIGO G-TEC auf 2.750 Euro und beim SKODA OCTAVIA G-TEC auf 6.000 EURO.



"Mit SKODA CITIGO G-TEC und SKODA OCTAVIA G-TEC bieten wir eine ideale Ergänzung zu unseren modernen Neufahrzeugen an, die mit konventionellen Kraftstoffen betrieben werden", sagt Frank Jürgens, Sprecher der Geschäftsführung von SKODA AUTO Deutschland. Der CNG-Antrieb sei sicher, praktikabel, preiswert und besonders umweltschonend.



*Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.



CITIGO 1,0 G-TEC 50 kW (68 PS)



innerorts 3,7 kg/100km, außerorts 2,6 kg/100km, kombiniert 2,9 kg/100km, CO2-Emissionen kombiniert 82 g/km, CO2-Effizienzklasse A



OCTAVIA G-TEC 1,4 TSI 81 kW (110 PS)



innerorts 7,5 l/100km, außerorts 4,7 l/100km, kombiniert 5,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 131 - 101 g/km, CO2-Effizienzklasse B - A+, innerorts 4,8 kg/100km, außerorts 3,0 kg/100km, kombiniert 3,7 kg/100km



OCTAVIA COMBI G-TEC 1,4 TSI 81 kW (110 PS)



innerorts 7,5 l/100km, außerorts 4,8 l/100km, kombiniert 5,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 132 - 102 g/km, CO2-Effizienzklasse B - A+, innerorts 4,8 kg/100km, außerorts 3,1 kg/100km, kombiniert 3,7 kg/100km



