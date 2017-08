Der als künftiger Notenbankchef Japans gehandelte Ökonom Kazumasa Iwata hat eine Eindämmung der Geldflut gefordert. Im Interview sprach er sich dafür aus, das Volumen der Anleihenkäufe der Bank of Japan zu halbieren.

Der als künftiger Notenbankchef Japans gehandelte Ökonom Kazumasa Iwata hat eine Eindämmung der Geldflut gefordert. In einem am Dienstag veröffentlichten Reuters-Interview sprach er sich dafür aus, das Volumen der Anleihenkäufe der Bank of Japan (BoJ) zu halbieren.

"Das würde die Geldpolitik nachhaltiger machen", sagte der Ex-Vizechef der Notenbank (2003-2008), dem Chancen auf die Nachfolge von BoJ-Gouverneur Haruhiko Kuroda eingeräumt werden. Dessen fünfjährige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...