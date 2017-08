NEW YORK (Dow Jones)--Die Rekordserie an der Wall Street könnte am Dienstag ein vorläufiges Ende finden. Enttäuschende Handelsbilanzdaten aus China und Deutschland wecken laut Händlern Zweifel an der Lage der Weltwirtschaft. Das dämpfe die Stimmung und könnte die Anleger an den US-Börsen dazu animieren, nach der Rekordjagd der vergangenen Tage Gewinne mitzunehmen. Der S&P-Future tendiert vorbörslich knapp behauptet und lehnt sich damit an die Entwicklung der Börsen in Europa an.

Marktteilnehmer sprechen von sommerlicher Ruhe am Markt. Allerdings stünden die Aktienkurse noch unter dem positiven Einfluss der soliden US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag, so dass das Rückschlagspotenzial gering sei. Zudem sei die Volatilität im S&P-500 so gering wie seit vielen Jahren nicht mehr.

Avis Budget und Tenet Healthcare nach Zahlen unter Druck

Wichtige US-Konjunkturdaten stehen am Dienstag nicht zur Veröffentlichung an und Quartalszahlen kommen eher aus der zweiten Reihe der US-Unternehmen. Unter anderem hat der Autovermieter Avis Budget am Montag nach Börsenschluss enttäuschende Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht und dabei seinen Ausblick gesenkt. Das drückt die Aktie im vorbörslichen Handel auf nasdaq.com um fast 9 Prozent.

Der Krankenversicherer Tenet Healthcare hat ebenfalls nach einem schwachen Quartal die Prognose gesenkt. Die Aktie fällt um 8,5 Prozent.

Die Aktie der Hotelkette Marriott hält sich da noch vergleichsweise gut; sie verliert "nur" 4 Prozent. Zwar übertrafen die Quartalszahlen die Erwartungen des Marktes, doch lag die Gewinnprognose für das laufende Quartal etwas unter dem Analystenkonsens.

Nach Börsenschluss am Dienstag wird mit Walt Disney wieder ein Schwergewicht über den Verlauf des dritten Geschäftsquartals berichten. Anleger scheinen hier leicht optimistisch; die Aktie wird 0,3 Prozent höher getaxt.

Wenig Bewegung gibt es am Devisenmarkt, wo der Euro kaum verändert knapp oberhalb von 1,18 Dollar notiert. Vor den US-Verbraucherpreisdaten am Freitag dürfte nicht viel passieren, meint Fawad Razaqzada, Analyst bei Forex.com. Auch wenn der Dollar auf die Arbeitsmarktdaten vom vergangenen Freitag positiv reagiert habe, werde er sich vorerst dem negativen Sentiment nicht entziehen können, vermutet der Analyst. Daher sei es gut möglich, dass der Euro seine Gewinne zum Dollar ausbaue.

Die Schwäche des Dollar ziehen Marktteilnehmer als Erklärung für den leicht steigenden Goldpreis heran. Die Feinunze legt um 0,5 Prozent auf 1.264 Dollar zu.

Die Ölpreise, die wie Gold in Dollar denominiert sind und daher normalerweise ebenfalls von einer schwächeren US-Währung profitieren, treten derweil mehr oder weniger auf der Stelle. Der Preis für ein Barrel Leichtöl der US-Sorte WTI steht kaum verändert bei 49,41 Dollar. Am Ölmarkt warten die Akteure gespannt auf die Ergebnisse des zweitägigen Treffens von Opec-Mitgliedern und -Nichtmitgliedern in Abu Dhabi, das am Dienstag endet. Auf dem Treffen sollte laut Opec-Vertretern erörtert werden, wie eine konsequentere Einhaltung der im Januar beschlossenen Förderbegrenzungen erreicht werden kann.

Am Rentenmarkt steigen die Kurse geringfügig. Im Gegenzug sinkt die Rendite zehnjähriger Treasurys um 1 Basispunkt auf 2,25 Prozent.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,35 -0,4 1,35 14,5 5 Jahre 1,81 0,3 1,81 -11,0 7 Jahre 2,07 -0,1 2,07 -17,6 10 Jahre 2,26 0,3 2,25 -18,7 30 Jahre 2,84 0,4 2,83 -22,9 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:25 Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1814 +0,04% 1,1810 1,1793 +12,3% EUR/JPY 130,32 -0,22% 130,61 130,70 +6,0% EUR/CHF 1,1480 -0,07% 1,1488 1,1467 +7,2% EUR/GBP 0,9069 +0,17% 0,9054 1,1041 +6,4% USD/JPY 110,31 -0,26% 110,60 110,83 -5,6% GBP/USD 1,3027 -0,13% 1,3044 1,3019 +5,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,41 49,39 +0,0% 0,02 -13,3% Brent/ICE 52,34 52,37 -0,1% -0,03 -10,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.263,69 1.257,70 +0,5% +5,99 +9,8% Silber (Spot) 16,38 16,29 +0,6% +0,09 +2,9% Platin (Spot) 974,50 967,50 +0,7% +7,00 +7,9% Kupfer-Future 2,90 2,91 -0,2% -0,01 +15,1% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/bam

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2017 08:26 ET (12:26 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.