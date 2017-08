Etwa 4800 Megawatt an Photovoltaik-Leistung sind in den ersten sechs Monaten in Indien in Betrieb genommen worden. Der Photovoltaik-Zubau von 4038 Megawatt aus dem Vorjahr ist damit bereits übertroffen, wie die neuesten Daten der Analysten zeigen. Steuerunsicherheiten könnten die Nachfrage 2018 etwas verlangsamen.Indiens aufblühender Photovoltaik-Sektor erlebte einen Zubau von 4,8 Gigawatt in den ersten sechs Monaten des Jahres. Damit sei der Rekordzubau aus 2016 mit 4,038 Gigawatt bereits übertroffen, berichten die Analysten der Mercom Capital Group am Dienstag. Sie erwarten für das Gesamtjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...