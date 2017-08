In einem über weite Strecken trägen Handel hat der Dax am Dienstagnachmittag schwächer tendiert. Zuletzt sank der Leitindex um 0,35 Prozent auf 12 214,71 Punkte. Richtiges Kaufinteresse sehe anders aus - und komme auch in einer anderen Jahreszeit, kommentierten die Experten vom Börsenstatistik-Magazin Index Radar mit Blick auf den generell...

