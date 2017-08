CHEMNITZ (dpa-AFX) - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat die Besuchserlaubnis für deutsche Parlamentarier auf dem türkischen Nato-Stützpunkt Konya begrüßt. "Es löst noch nicht alle Konflikte und Probleme, die wir mit der Türkei haben, aber es ist sicher ein Schritt nach vorne", sagte der SPD-Chef am Dienstag in Chemnitz. Es gehe in die "richtige Richtung", wenn die Regierung in Ankara auf einen kooperativeren Weg zurückkehre und zu einem rationaleren Umgang zwischen Türkei und Bundesrepublik beitrage. Im September sollen sieben Bundestagsabgeordnete unter Leitung der stellvertretenden Nato-Generalsekretärin Rose Gottemoeller nach Konya reisen./ted/DP/tos

