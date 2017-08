Berlin (ots) - - MrWissen2go, ItsColeslaw, AlexiBexi und Ischtar Isik sprechen unter www.youtube.com/c/DeineWahl mit Angela Merkel - Redaktion und Produktion von DeineWahl - YouTuber fragen Angela Merkel erfolgt durch Multiplattform-Netzwerk Studio71 - Verfügbar auf den Kanälen der vier Creators und dem Kanal DeineWahl



Bundeskanzlerin Angela Merkel wird sich am 16. August in einem Live-Stream von 13:00 bis 14:00 Uhr aus dem YouTube Space Berlin den Fragen von vier jungen YouTubern stellen. Mit MrWissen2go, ItsColeslaw, AlexiBexi und Ischtar Isik trifft ein Team mit ganz unterschiedlichen Interessenslagen auf die Kanzlerin, um in einem einstündigen Interview Themen von gesellschaftlicher und persönlicher Relevanz zu diskutieren. Mirko Drotschmann, der auf YouTube als MrWissen2go aktiv ist und mit seinem Channel jede Woche spannendes Allgemeinwissen zu aktuellen und historischen Themen vermittelt, sagt dazu: "Für mich als Journalist und Creator ist dieses Format eine einmalige Gelegenheit, um Fragen, die mich und meine Generation beschäftigen, direkt an die Bundeskanzlerin zu richten."



Als Produzent fungiert das Multiplattform-Netzwerk Studio71, das auch für die Redaktion verantwortlich ist. Dabei steht die inhaltliche Vorbereitung ebenso im Fokus wie eine authentische Umsetzung. "Unser Ziel ist es, ein Format mit eigenständiger und zeitgemäßer Herangehensweise zu schaffen, das sich an den Gegebenheiten von Social-Media orientiert und den jungen Menschen dabei Politik auf Augenhöhe näher bringt", sagt Christian Meinberger, Chief Content Officer Studio71. Technische Unterstützung leistet das Team des YouTubeSpace in Berlin, in dem das Interview auch stattfindet.



Ab sofort sind alle Nutzer aufgerufen, ihre eigenen Fragen unter dem Hashtag DeineWahl mit einzubringen und den Interviewern mitzuteilen, welche Themen ihnen am Herzen liegen. Während des Live-Streams wird es ebenfalls die Möglichkeit geben, sich an der Diskussion zu beteiligen und per Social-Media direkt auf die Statements von Angela Merkel zu reagieren.



Dass es unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen Bedarf an eigenen politischen Formaten gibt, zeigt eine aktuelle Studie von YouGov (07/2017): Demnach "wünschen sie sich mehr Ehrlichkeit und Direktheit von den Politikern und eine verständlichere Vermittlung der politischen Agenda." Deine Wahl - YouTuber fragen Angela Merkel ist nach dem Interview mit LeFloid das zweite Interview der Bundeskanzlerin auf YouTube. Das Video wurde allein auf der Videoplattform bis heute über 5 Millionen Mal abgerufen.



DeineWahl wird am 16. August von 13:00 bis 14:00 Uhr unter www.youtube.com/c/DeineWahl live übertragen.



Die Interviewer: MrWissen2go, Ischtar Isik, AlexiBexi und ItsColeslaw sind bekannte YouTuber in Deutschland, gemeinsam erreichen die Vier rund drei Millionen Abonnenten.



Über MrWissen2go: Seit 2012 ist Mirko Drotschmann Video-Blogger mit einem YouTube-Kanal als "MrWissen2go", auf dem er sich mit aktuellen politischen und gesellschaftlichen Phänomenen beschäftigt. Im Januar 2015 initiierte Mirko Drotschmann die Aktion YouGeHa (YouTuber gegen Hass), bei der Videos von YouTubern gesammelt wurden, die sich unter anderem gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Homophobie positionieren. Die Aktion gewann 2016 einen Publikumspreis der The-BOBs-Awards. Kanal: https://www.youtube.com/user/MrWissen2go



Über Ischtar Isik: Ischtar Isik ist mit gerade einmal 21 Jahren eine der erfolgreichsten deutschen Social Media Expertinnen im Bereich Fashion, Beauty und Lifestyle. Seit 2011 unterhält sie eine rasant wachsende Menge an Followern mit ihren Beiträgen auf YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat und Twitter; ihre Videos wurden bereits über 145 Millionen Mal aufgerufen. Kanal: https://www.youtube.com/user/isipisi5



Über AlexiBexi: Alexander "Alex" Böhm hat 2013 sein Regie-Studium (BA) abgeschlossen und ist Video-Creator sowie Produzent. Auf seinem YouTube-Kanal AlexiBexi veröffentlicht er bereits seit 2008 seine Videos. Dort erscheinen mittlerweile auch Videos mit politischem oder erklärendem Inhalt, so zum Beispiel unter der Kategorie "Erklärbär". AlexiBexi tritt auch in Videos anderer YouTuber in Erscheinung, oftmals als Synchronstimme, und war bereits mehrmals für den Webvideopreis nominiert. Kanal: https://www.youtube.com/user/AlexiBexi



Über ItsColeslaw: Lisa Sophie (22) studiert Politikwissenschaften und Psychologie. 2010 startete sie ihren YouTube-Kanal "ItsColeslaw", auf dem sich ernstere und hilfreiche Formate mit Unterhaltung abwechseln. Sie ist als Journalistin und Moderatorin tätig - unter anderem für "WDR360", das Jugendangebot des Westdeutschen Rundfunks. Kanal: https://www.youtube.com/user/ItsColeslaw



Bildmaterial und TV-Footage: Im Nachgang zu DeineWahl stehen Pressefotos und Video-Footage zur Verfügung, bitte wenden Sie sich dazu an den Pressekontakt von Studio71.



Über Studio71: Studio71 ist das Premium Multiplattform-Netzwerk der ProSiebenSat.1 Media SE mit weltweit rund 7 Milliarden Video Views im Monat. Hauptsitze von Studio71 sind Berlin und Los Angeles, weitere Standorte sind New York, London, Wien, Toronto, San Francisco und Chicago. Darüber hinaus werden demnächst neue Offices in Mailand und Paris eröffnet. Im deutschsprachigen Raum ist Studio71 das führende Multiplattform-Netzwerk, das die Angebote an web-only Inhalten der Sendergruppe konzentriert und über digitale Plattformen distribuiert. Für die Werbevermarktung zeichnet mit SevenOne Media Deutschlands führender Bewegtbild-Vermarkter verantwortlich.



Über YouTube YouTube ist die weltweit führende Plattform für Online-Videos und erste Adresse, um über das Internet Originalvideos anzusehen und anderen Menschen eigene Videos zu zeigen. YouTube betreibt ein Forum, über das Nutzer auf der ganzen Welt miteinander in Kontakt treten, sich informieren und austauschen können. Es dient außerdem als Plattform für kleine und große Partner sowie Werbetreibende zur Verbreitung von Original-Content. YouTube, LLC. hat seinen Sitz in San Bruno, Kalifornien (USA) und ist eine Tochtergesellschaft von Google, Inc. In Deutschland wird die Videoplattform YouTube jeden Monat von über 35 Millionen Menschen mindestens einmal besucht. Über 70 Prozent der 14- bis 29-jährigen Deutschen nutzen YouTube sogar täglich. Weltweit ist YouTube in 88 Ländern und 76 Sprachen verfügbar und wird von über 1,5 Milliarden Menschen regelmäßig genutzt.



OTS: Studio71 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127150 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127150.rss2



Pressekontakt: ProSiebenSat.1 Media SE Matthias Bohlig stellv. Leitung Kommunikation Digital Tel. +49 89 9507-2344 Mobil +49 151 441 653 68 matthias.bohlig@ProSiebenSat1.com



Presse-Team für YouTube Deutschland a+o Gesellschaft für Kommunikationsberatung mbH Tel: 040 / 4329 44 13 E-Mail: google@a-und-o.com