Die Vereinten Nationen haben willkürliche Verhaftungen und exzessive Gewalt gegen Regierungsgegner in Venezuela aufs Schärfste verurteilt. Die Situation sei sehr beunruhigend. Gut 5000 Menschen wurden festgenommen.

Die Vereinten Nationen haben willkürliche Verhaftungen und exzessive Gewalt gegen Regierungsgegner in Venezuela aufs Schärfste verurteilt. Die Situation in dem lateinamerikanischen Land sei sehr beunruhigend, und es gebe keine Anzeichen, dass die Menschenrechtsverletzungen zurückgingen, erklärte das Uno-Menschenrechtsbüro am Dienstag.

Verantwortlich dafür sei die oberste Ebene der Regierung. Die Uno forderten zudem Maßnahmen zum Schutz der abgesetzten regierungskritischen Generalstaatsanwältin Luisa Ortega. Das Oberste Gericht Venezuelas ordnete zugleich die Festnahme eines zur Opposition gehörenden Bezirksbürgermeisters der Hauptstadt Caracas an.

Erste Untersuchungen hätten ergeben, dass seit April ...

Den vollständigen Artikel lesen ...