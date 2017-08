Heute Abend wird Disney nachbörslich die Bilanz fürs 3. Geschäftsquartal vorlegen. Die Konsensschätzungen der Analysten liegen beim Gewinn je Aktie bei 1,53 Dollar. Der Umsatz sollte laut Erwartungen bei 14,6 Milliarden Dollar gelegen haben. Marco Uome wirft einen Blick auf die Aktie von Disney. Ausserdem stehen noch Tesla, Netflix und der Dow Jones im Fokus. Zudem gibt Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.